في واقعة مهينة ومخزية، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لأعضاء وفد المعارضة السورية إلى مؤتمر “سوتشي” وهم يتهافتون على “بوفيه الطعام” بطريقة مذلة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تجمع العشرات حول بوفيه الطعام المخصص لمن حضر المؤتمر بطريقة همجية، في حين تعالت أصوات البعض التي تحثهم للوقوف في طابور “بالدور”.

وانطلقت في مدينة سوتشي الروسية، الثلاثاء الماضي، وبشكل رسمي، أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار “السلام للشعب السوري”، حيث تم الإعلان عن حضور أكثر من 1.5 ألف مشارك.

وشارك في تنظيم المؤتمر مع روسيا، إيران وتركيا بوصفهما دولتين ضامنتين مع روسيا، لاتفاقات أستانا بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.

من جانبه أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، عن تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا، في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي.

وقال دي ميستورا، في كلمته أمام مندوبي المؤتمر:”ممثليكم اتفقوا على تشكيل لجنة دستورية تضم ممثلين عن الحكومة السورية مع تمثيل واسع للمعارضة. وستعمل هذه اللجنة على صياغة إصلاح دستوري”.

وفي الوقت نفسه، أكد دي ميستورا، أن قائمة المشاركين في اللجنة الدستورية ستكون على أوسع نطاق ممكن.