قال الكاتب الصحفي جمال الجمل، إن خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخير، لا تحتاج لأي نقاش سياسي بل لفحص عقلي أو بحث سيكولوجي في حجم الضغوط التي يتعرض لها السيسي والتي أثرت على لغته وخطابه .

وقال الجمل إن خطاب السيسي “ملتبس”، وموجه للأطراف التي تتصارع معه بشكل قوي داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية، مشيراً أنه يجب فحص الرئيس عقلياً لتجنب أي تداعيات تؤثر على مستقبل مصر وأمنها.

الكاتب الصحفي جمال الجمل: الرئيس #السيسي بحاجة لفحص عقلي لدراسة تغير تصريحاته وانفعالاته@liliandaoud pic.twitter.com/80LUpz8nJO — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) ١ فبراير، ٢٠١٨

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه خلال افتتاحه حقل الغاز المصري “حقل ظهر” الثلاثاء رسائل صريحة بالتهديد والوعيد إلى المصريين الذين خرجوا في ثورة 25 يناير من جهة، ومنافسيه أو من يفكر في منافسته من جهة أخرى، تحت مزاعم الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

وقال السيسي: “الكلام اللي اتعمل من 7 سنين مش هيتكرر تاني في مصر، واللي منجحش ساعتها، هتنجحوه دلوقتي، باين عليكوا متعرفونيش صحيح، لا والله أمنك واستقرارك يا مصر تمنه حياتي أنا وحياة الجيش”.