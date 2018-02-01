نشر الحساب المنسوب للطفلة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي، تغريدة عبر تويتر، أفادت أنها تتعرض لتهديدات وضغوط إسرائيلية .

وقالت عائلة التميمي في التغريدة:” في زيارة عهد الحمد لله قوية كما عهدناها رغم ضغوط الاحتلال الاسرائيلي وتهديدها بكل أنواع التهديدات”.

في زيارة عهد الحمد لله قوية كما عهدناها رغم ضغوط العدو الصهيوني وتهديدها بكل أنواع التهديدات إلا أنها تستمد قوتها وثباتها من دعوات الملايين ودعمكم المستمر الذي شاهدته في تعليقاتكم في هذه الزياره فلكم كل الشكر سلمكم الله وسلم أولادكم #رتويت

ومنشن لمنظمات حقوق الأنسان#عهد_التميمى pic.twitter.com/Gbiv2yawpM — عهد التميمي (@3HDALTMEMY) February 1, 2018

وأضافت:” تستمد قوتها وثباتها من دعوات الملايين ودعمكم (في إشارة للمتابعين والمهتمين) الذي شاهدته في التعليقات خلال الزيارة.

ودعت عائلة التميمي منظمات حقوق الإنسان للاهتمام في قضية الأسيرة عهد وفضح السياسة العنصرية الصهيونية.

واعتقلت القوات الإسرائيلية الطفلة التميمي ووالدتها في 19 ديسمبر 2017، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله.