وجه لاعب المنتخب السعودي جابر عيسى، صفعة قوية للمستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ الذي طالما تفاخر بتوقيعه العقود لإرسال لاعبي المنتخب للعب في أندية أوروبية استعدادا لمونديال روسيا 2018.

وفي هذا الإطار، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب المنتخب السعودي جابر عيسى المبتعث من قبل هيئة الرياضة لنادي “فياريال” الإسباني يبدي فيه عدم رغبته العودة للسعودية.

وقال “عيسى” في المؤتمر الصحفي الذي قدمه فيه نادي فياريال طالبا منه ان يعبر عن حلمه: “حلمي أني أجلس هنا ما أبغي أرجع للسعودية، أبغي أعيش هنا وأتعلم هنا”.

وكان تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، قد أعلن عن رحيل تسعة لاعبين، من أندية الدوري السعودي إلى الاحتراف في الدوري الإسباني.

ويأتي قرار احتراف اللاعبين التسعة، في إطار جزء من اتفاقية التعاون التي وقعها الاتحاد السعودي مع رابطة الدوري الإسباني، بتوجيه ورعاية من آل شيخ.

ويهدف هذا الجزء من الاتفاقية إلى تسهيل عملة انتقال بعض لاعبي الدوري السعودي، إلى الاحتراف في أندية الدوري الإسباني، من أجل الاستفادة بشكل أكبر للمنتخب السعودي قبل انطلاق مونديال روسيا القادم.