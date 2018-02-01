تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو للباحث الأمازيغي أحمد عصيد يتطاول فيه على الدين ويعتبره سبب تخلف العرب والمسلمين.

واعتبر “عصيد” خلال الفيديو الذي رصدته “وطن”، بأن أسلوب تفكير العقل الإسلامي يجعله عاجزا عن إيجاد حلول للمجتمعات الإسلامية في العصر الراهن، حيث يعتمد هذا العقل- حسب عصيد- على طريقة العودة إلى التراث الفقهي من الاستنجاد به هربا من تحديات الواقع.

وقال “عصيد” أن الكثير من النصوص الدينية التي ما زالت معتمدة عند المسلمين هي في الحقيقة نصوص معطلة بحكم الواقع والتاريخ، حيث كانت تستجيب لبنيات مجتمع لم يعد موجودا منذ مدة طويلة.

وزعم “عصيد” بان نظام الخلافة منذ نشأته في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو نظام دموي، بحسب قوله

ودعا “عصيد” إلى ضرورة تطليق الفقه التراثي وإعادة الاشتغال من جديد على النصوص بمنظور ومناهج جديدة، تستلهم الواقع والعلم وتراعي الكرامة الإنسانية، على حد قوله.