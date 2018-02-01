في حدث دموي غير مسبوق شهدته مدينة غزة، قُتل وأصيب العشرات في شجار عائلي كبير وقع بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية لـ”وطن”، إن 7 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين بينهم حالات حرجة جراء انفجار وقع خلال شجار عائلة “أبو عاصي”.

وأفادت مصادر أمنية مطلعة، أن الإنفجارات ناجمة عن تفجير ما لا يقل عن 4 إسطوانات غاز بواسطة عبوة متفجرة داخل المنزل بالتزامن مع تجمهر لعدد كبير من المواطنين لمحاولة فض الشجار قبل وقوع الانفجار.

وأكد شهود عيان لـ”وطن”، أن معظم القتلى وصلوا لمجمع الشفاء الطبي عبارة عن أشلاء مقطعة وعملت طواقم الدفاع المدني والإسعاف على انتشالهم من تحت الأنقاض بسبب الدمار الكبير جراء انفجار اسطوانات الغاز دفعة واحدة.

وأشارت مصادر عائلية من محيط موقع الانفجار لـ”وطن”، أن الشخص المتسبب في الحادث هو من بين المصابين، وسبق للحدث الكبير شجارات أخرى سابقة دفعت والد الفاعل لإبلاغ الشرطة عنه بأنه يهددهم بالقتل .

وأعلنت الشرطة الفلسطينية في غزة فتح تحقيق واسع في الحدث الدموي.