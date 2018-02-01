تعرض مرشح رئاسي مصري مغمور يدعى علام البنهاوي لمحاولة اغتيال بعد عقده مؤتمر صحفي أعلن فيه قبول طعنه من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية بعد استبعاده.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ”البنهاوي” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو يظهر لحظة اعتداء مجهولين عليه وطعنه بأسلحة بيضاء.

كما نشرت الصفحة مجموعة من الصور التي اظهرت الإصابات التي تعرض لها المرشح الرئاسي “النبهاوي”.

ووفقا للصور التي رصدتها “وطن”، فقد تعرض المرشح الرئاسي، لإصابات متوسطة في الرأس والذراع الأيمن.

يشار إلى ان محاولة الاغتيال التي تعرض لها المرشح الرئاسي علام البنهاوي جاءت بعد دقائق من انتهاء المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه برنامجه الانتخابي وتفاصيل أزمته مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويأتي هذا الاعتداء بعد أيام من محاولة اغتيال المستشار هشام جنينة الوكيل القانوني للفريق سامي عنان المرشح المستبعد لانتخابات الرئاسة أثناء توجهه إلى محكمة القضاء الإداري لتقديم الطعن على استبعاده من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات.