أكد السفير التركي في قطر فكرت أوزر، أنّ “تأسيس قاعدة بحرية تركية في قطر مرتبط بقرار القوات المسلحة للبلدين، وأنّ ذلك الأمر ورد في نص اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين تركيا وقطر 2014، لكن لم يتقرّر على الأرض بعد”.

وأوضح “أوزر” أنّ “بعض وسائل الإعلام نقلت كلامي في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، حول هذا الموضوع بشكل غير صحيح، زاعمة أنّ تركيا تخطط لإقامة قاعدة بحرية وجوية في الدوحة، وكأنه أمر جديد واتخذ مؤخراً”.

وأضاف أنّ المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأربعاء، كان لشرح وجهة النظر التركية حول عملية عفرين وتداعياتها؛ ولم يكن حول التعاون العسكري بين تركيا وقطر في الأساس.

وأردف قائلاً: “لقد ذكرت في معرض إجابتي على سؤال خلال المؤتمر الصحفي أن تأسيس وتخطيط وتوقيت مثل هذه الأمور تحدده الدولتان وقواتهما المسلحة، وأنه موجود فى مضمون الاتفاقية منذ توقيعها”.

وكانت قطر وتركيا قد وقعتا في أنقرة، في ديسمبر/كانون الأول 2014، “اتفاقية التعاون في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية وتمركز القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية”.

وجاءت هذه الاتفاقية تتويجاً لمسار من التعاون الثنائي العسكري، حيث سبقها توقيع اتفاقية للتعاون بينهما في مجال الصناعات الدفاعية عام 2007.