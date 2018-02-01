من ضمن ردود الأفعال الاحتجاجية ضد قرار الحكومة برفع أسعار الخبز، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن أردني يفتح الغاز باتجاه أبنائه مهددا بقتلهم، لعجزه عن إطعامهم.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر أربعة من أبناء المواطن في حين تحدث والدهم من وراء الكاميرا ويده على أنبوبة الغاز قائلا: “مشان ارتفاع الخبز..ليش ترفعوه”، مضيفا “أنا مش قادر أطعم أولادي الصغار”.

وتابع موجها حديثه للحكومة:”يعني أخليهم يشحدوا ولا يسرقوا ولا يوقفوا على الإشارة (في إشارة للوقوف على إشارات المرور لطلب المساعدة)”.

وتسائلا قائلا قبل أن يقوم بفتح الغاز باتجاه أبنائه: “وين الحكومة؟..وين الشيح وين أبو حسان ووين فواز الزعبي؟”، مضيفا :”يعني أفتح الجرة وأخص من الحياة يعني؟”.

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شاهد.. اردني يفتح "الغاز" بوجه اطفاله بسبب ارتفاع الأسعار . pic.twitter.com/48XDZKuoJC — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) January 31, 2018

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت رسميا عن سريان قرار رفع الدعم عن الخبز بوضع سقف سعري جديد لأصنافه الشعبية في البلاد، اعتبارا من اليوم الخميس وبزيادات تصل إلى 100%.

وسبق وصرح وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة في مؤتمر صحفي عقده لهذه الغاية الشهر الماضي، إن الحكومة وضعت سقفا سعريا للخبز العربي الكبير يبلغ 32 قرشا (45 سنتا) للكيلوغرام الواحد، في وقت يبلغ فيه سعره الحالي 16 قرشا (22.5 سنتا) وبزيادة نسبتها 100%.

كما حددت الحكومة السقف السعري لخبز “الطابون” عند 35 قرشا (49.3 سنتا) بنسبة زيادة تبلغ 90% عن سعره الحالي البالغ 18 قرشا (25.3 سنتا). أما سعر الخبز العربي الصغير فسيستقر عند 40 قرشا (56.3 سنتا) بزيادة 67% عن السعر الحالي البالغ 24 قرشا (33.8 سنتا).