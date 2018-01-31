قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كشر عن أنيابه اليوم، وأن لديه معلومات عن خطة انقلابية، قائلًا :« فيه دعوات واضحة للانقلاب على الدولة».

وأضاف «موسى» في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن الرئيس السيسي لديه حقيقة ما يحدث من اتصالات خارجية وتربيطات داخلية.

وتابع :« السيسي لديه حقيقة اللى بيحصل.. الاتصالات اللى جايه من برا والتربيطات اللى جوا.. فيه شغب لإيصال رسالة للخارج ضد الدولة وليس ضد الرئيس لأن الرئيس قال أنا شخص الدولة 100 مليون».

وأوضح «موسى» :« ما جرى الأيام الماضية يتطلب تحقيقات من النيابة العامة لأن فيه دعوات للانقلاب على الدولة.. دعوات واضحة.. محدش فوق القانون.. الأهم من أى شخص الدولة والشعب».