في واقعة تكشف ما تضمره الإمارات تجاه اليمن، وبإعلان صريح لأول مرة بأنها لا تعترف بالحكومة الشرعية على الأرض، اعتبر مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله بأن الحكومة الشرعية متواجدة في الفنادق فقط.

الحكومة اليمنية الشرعية موجودة في الفنادق فقط. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) ٣٠ يناير، ٢٠١٨

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” معلقا على الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة “عدن” وقادتها قوات موالية للإمارات ضد قوات الشرعية: ” الحكومة اليمنية الشرعية موجودة في الفنادق فقط”.

من جانبهم، شن المغردون هجوما عنيفا على الإمارات ودورها المشبوه في اليمن، مؤكدين بأن أبو ظبي هي تتآمر على الشرعية وتقصف مقراتها وقواتها في عدن بهدف تحقيق حلمها بانفصال الجنوب، في حين أكد الصحفي في مكتب رئاسة الجمهورية ياسر الحسني وجود الحكومة الشرعية بكاملها في عدن على الرغم من انقلاب القوات الموالية لأبو ظبي ضدها.

صحح معلوماتك : الحكومة الشرعية بكامل أعضائها في العاصمة عدن رغم انقلاب أدواتكم الفاشل. — ياسر الحسني (@YaserAlhasani) ٣٠ يناير، ٢٠١٨

الرئيس هادي افشل مؤامرتكم و جاء الوقت الذي تخرجوا من أرض اليمن خونة صاغرين — Rasheed M. (@RASHEED_ye) January 31, 2018

هذه الشرعية انتم من تمنعون رئيسها من العودة الى عدن — عبدالعزيز النقيب (@aziz_alnaqeb) January 31, 2018

اوووه صحيح ..

أنتم تقفون جنباً الى جنب #السعودية !!

ثم تهاجمون الشرعية مثلما يهاجمها #الحوثيين !!

لولا هذه الشرعية لكانت قواتكم قوات إحتلال ..

إستغليتوا الشرعية حتى تنشروا مليشياتكم في الارض ثم تقومون بهذا الانقلاب الرخيص ..

..

جميل جداً سقوط الأقنعة !!.. — عايض ..!! (@Ayed_9) January 30, 2018

دولة الإمارات هي من منعت عودة الشرعية إلى عدن لممارسة مهامها و قامت بدعم المليشيات في عدن و تمكينها. طيب كمل الجملة و قل في فنادق الرياض. الآن اصبحت شرعية فنادق بعد أن قمتم بالتدخل في اليمن عسكريا باسم استعادتها؟ — Salah M. Ishmael (@Salahish) January 30, 2018

الامارات موجودة فقط بين انحطاط الاخلاق والطاعنين من الخلف — أمل عبدالملك (@Amalamal1110) January 31, 2018

أنصار الحكومة الشرعيّة موجودون في الجبهات ومعظم قوى التحرير والثوار مرابطون على ثغور اليمن ضد الحوثي أما أتباعكم فهم مرابطون في عدن يغتالون الشيوخ ويشيعون الفساد .. ولولا مؤامرات حكومتكم لكان اليمن في قمة سعادته..https://t.co/IrqyvZPPlx — Moaَ z Syrian مُعــاذ (@battar_syria) January 30, 2018

عيب هذا الأسلوب في التعامل مع الشرعية اليمنية ، صدق عبدالله النفيسي : العيال كبرت — محمد المحيميد (@Almohaimed) January 30, 2018

وتأتي تصريحات مستشار ولي عهد أبو ظبي في وقت كشف فيه مصدر مطلع عن بنود الاتفاق الذي تم الثلاثاء بين “تحالف دعم الشرعية في اليمن” بقيادة السعودية وقيادات “المجلس الانتقالي الجنوبي” لوقف القتال في عدن.

وقال مصدر محلي إن الاجتماع الذي عقده “التحالف العربي” بقيادة السعودية بين قيادات المجلس الانتقالي وشخصيات حكومية، تمخضت عنه عدة نقاط لوقف كل المظاهر المسلحة.

وبين المصدر الذي تحدث لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع التحالف مع المجلس الانتقالي هي على النحو التالي:

1- تنتشر قوات الحزام الأمني في كافة أرجاء عدن وحمايتها

2- يعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي كيانا سياسيا ممثلا عن الشعب الجنوبي وقضيته وشريكا مع التحالف العربي

3- إقالة حكومة بن دغر وتشكيل حكومة كفاءات

4- يقترح المجلس الانتقالي محافظين ووزراء لإدارة محافظات الجنوب بقرارات من الرئيس هادي

5- تشرف قوات التحالف العربي “طرف الإمارات” على إعادة تقسيم وتحديد المعسكرات ودمجها مع بعضها وتشكيل نواة جيش وطني جنوبي ذي مهام أمنية وعسكرية محددة ولا دخل له بالخلافات السياسية

6- يشرف التحالف العربي “طرف الإمارات” على إعادة الحياة لعدن وجبر الضرر لشهداء أحداث عدن الأخيرة من الطرفين والإشراف على ملف الخدمات بالتعاون مع المجلس الانتقالي وحكومة الكفاءات.

وكانت قيادة التحالف العربي في عدن قد استدعت ممثلين عن الحكومة اليمنية التي يرأسها أحمد بن دغر، والمجلس الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي، إلى مقرها في مديرية البريقة لمناقشة الوضع في المدينة عقب مطالبة التحالف كافة الأطراف بسرعة وقف الاشتباكات في عدن.