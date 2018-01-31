تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر لقصف الطيران الإماراتي لمخازن السلاح التابعة للواء الرابع “حماية رئاسية” في العاصمة المؤقتة عدن.

ووفقا للفيديو المتداول والي رصدته “وطن”، فقط شهدت مخازن السلاح حريقا ضخما جاء على كل الأسلحة المخزنة والتابعة لقوات الحكومة الشرعية.

فيديو للتاريخ لحظة قصف طيران الامارات لمخازن أسلحة اللواء الرابع حماية رئاسية في #عدن في فضيحة تاريخية للتحالف العربي في مساندة انقلابيين الانفصال ضد الشرعية التي يدعي أنه تدخل لاستعادتها pic.twitter.com/Jo0NEl10NL — حضرموت 24 (@hadramoot1967) January 30, 2018

وكان معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية في عدن قد سقط، الثلاثاء، بيد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بعد قصف مقاتلات إماراتية للمعسكر، ودخول المسلحين على متن عربات ومدرعات تابعه لها، في وقت أكد فيه مصدر أن قصف المعسكر وسقوطه جاء بعد الاتفاق على هدنة برعاية قيادة التحالف العربي.

وفي سياق متصل، أحرقت عناصر مسلحة من الحزام الأمني والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا منزل قائد اللواء رابع حماية رئاسية العميد مهران قباطي بعد اقتحامه والعبث بمحتوياته.

وقالت مصادر يمنية إن الأوضاع في المدينة تتجه نحو التصعيد، مع محاولة قوات المجلس العسكري التقدم نحو مقار تابعة للحكومة الشرعية. وتأتي هذه التطورات في وقت أكد فيه مجلس الوزراء اليمني ضرورة معالجة أسباب التوتر التي أدت إلى التمرد في عدن، بحسب ما نقلته قناة “الجزيرة”

وبينما حمَّل مجلس الوزراء المجلس الانتقالي المسؤولية عن سقوط قتلى وجرحى في عدن، دعت الداخلية اليمنية التحالف للتدخل سريعا ضد ممارسات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، وقالت إنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستدافع عن نفسها وفق القانون.