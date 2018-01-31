ظهرت مشجعات لنادي الهلال أثناء حضورهنّ مباراة فريقهنّ مع فريق الرئاد بملعب “الملز” في الرياض أثناء حملهنّ طبولاً قرعنها خلال تفاعلهنّ مع مجريات المباراة ما اثار جدلاً لعى مواقع التواصل.

وكانت السلطات السعودية قررت رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب كرة القدم والسماح لهن بحضور فعاليات رياضية في ثلاثة ملاعب بدءا من مطلع العام 2018.

وحددت السلطات الرياض وجدة والدمام لتكون أولى المدن السعودية التي تدخل النساء ملاعبها لحضور مباريات وفعاليات أخرى.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبد المحسن آل الشيخ قوله في مؤتمر صحافي “تماشيا مع توجهات قيادتنا الرشيدة وما توليه من اهتمام بكافة فئات المجتمع فقد تقرر البدء في تهيئة ثلاثة ملاعب استاد الملك فهد في الرياض ومدينة الملك عبد الله في جدة وملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات وفقا للضوابط الخاصة بذلك مطلع 2018”.

وتمنع السعودية الاختلاط بين النساء والرجال في الأماكن العامة. وسمح للنساء بدخول ملعب لكرة القدم في الرياض في أيلول/سبتمبر الماضي للمرة الأولى حيث حضرن احتفالا بمناسبة العيد الوطني.