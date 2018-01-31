سعودي يعرض بيع معينة منزلية تونسية على الانترنت مقابل 14 الف ريال

بطلب من زوجته، قام مواطن سعودي بدفع مبلغ 14 الف ريال سعودي لتوقيع عقد لكفالة شابة تونسية عن طريق وكالة تونسية خاصة، وذلك من اجل جلبها الى السعودية لتعمل معينة منزلية في بيته.

وبعد ان تم توقيع العقد شاهدت زوجته المواطن السعودي صورة الشابة التونسية فرفضت قدومها الي بيتها بشكل قطعي لأنها صغيرة في السن وجميلة حسب تعبيرها .بحسب وسائل إعلام تونسية

ولاسترجاع الاموال التي دفعها قام المواطن السعودي بعرض اوراق وصور الشابة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي في بلاده عارضا بيع عقد كفالتها.

وأثار الإعلان غضب مجموعة من التونسيين الذين اعتبروا ذلك إهانة للمرأة التونسية، داعين الجمعيات الجقوقية إلى التدخل.