في الوقت الذي دفعت فيه هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي وبتوجيه من رئيسها المعين منذ شهرين الإعلامي داود الشريان مبلغ 7 ملايين دولار ثمنا لمسلسل الفنان المصري ” والمقرر عرضه في رمضان القادم، أقدمت الهيئة على تخفيض ميزانية إذاعة “نداء الإسلام”.

 

وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لكتاب رسمي صادر من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي موجه لهيئة إذاعة جدة يطالبها بإلغاء جميع المواجز الإخبارية التي تقدمها إذاعة “نداء الإسلام” التابعة لها نظرا لتخفيض الميزانية.

 

بدورهم، شن ناشطون عبر موقع “تويتر” هجوما عنيفا على “الشريان”، إن موافقة الشريان شراء المسلسل بهذا السعر مع إصداره قرارا بتخفيض ميزانية إذاعة “نداء الإسلام”، وقيامه بفصل رئيس الإذاعة بعد كشفه عن حاجة الإذاعة لكثير من المذيعين والموظفين الذين تم فصلهم تحت بند خفض الميزانية.