في الوقت الذي دفعت فيه هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي وبتوجيه من رئيسها المعين منذ شهرين الإعلامي داود الشريان مبلغ 7 ملايين دولار ثمنا لمسلسل الفنان المصري عادل إمام “عوالم خفية” والمقرر عرضه في رمضان القادم، أقدمت الهيئة على تخفيض ميزانية إذاعة “نداء الإسلام”.

وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لكتاب رسمي صادر من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي موجه لهيئة إذاعة جدة يطالبها بإلغاء جميع المواجز الإخبارية التي تقدمها إذاعة “نداء الإسلام” التابعة لها نظرا لتخفيض الميزانية.

نظراً لتخفيض الميزانية، قررت هيئة الإذاعة والتلفزيون، إيقاف كامل فترات ومواجز إذاعة نداء الإسلام، وشراء مسلسل لعادل إمام لعرضه في شهر رمضان "وفقاً لما يسمى بالضوابط الشرعية" بمبلغ 7 مليون دولار! pic.twitter.com/RkJ27Zjw3C — معالي الربراري (@Mrbrary) January 30, 2018

بدورهم، شن ناشطون عبر موقع “تويتر” هجوما عنيفا على “الشريان”، إن موافقة الشريان شراء المسلسل بهذا السعر مع إصداره قرارا بتخفيض ميزانية إذاعة “نداء الإسلام”، وقيامه بفصل رئيس الإذاعة بعد كشفه عن حاجة الإذاعة لكثير من المذيعين والموظفين الذين تم فصلهم تحت بند خفض الميزانية.

داوود الشريان يحاصر إذاعة نداء الاسلام بسبب سياسة "تخفيض الميزانية" ، وفي اليوم الثاني يشتري مسلسل عادل إمام بقيمة سبعة مليون دولار

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تعرف إيه عن الاقتصاد!

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هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة الشريان تقلّص ميزانية إذاعة نداء الإسلام وفي المقابل تشتري مسلسل لعادل إمام لعرضه في شهر رمضان بمبلغ ٢٦,٢٥٠,٠٠٠ ريال !!!!

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أمثل هذا يوكل له إعلام بلاد الحرمين !؟

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قال تعالى :

(أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ ) pic.twitter.com/2QvFQ8pFVO — حيزوم تميم (@7ayzoom1) January 30, 2018

🔴 نداء عاجل الى #سلمان_الحزم#داود_الشريان ورفيف قباني يواصلون

عبثهم بـ #هيئة_الاذاعة_والتلفزيون

وينهون عقود المتعاونيين رغم الحاجة الماسة لهم وعندما ذكر مدير #اذاعة_نداء_الاسلام

النزيه والشريف(عبدالرحمن القبيسي)

انه يحتاجهم ، تم(فصله)معهم‼️

#الشريان_يقطع_ارزاق_المتعاونيين pic.twitter.com/Gz1nUuj0Py — خفايا وزارة الإعلام ‼️ (@E3LaamKSA) January 23, 2018

داوود الشريان يخفض ميزانية إذاعة نداء الاسلام ليشتري مسلسل عادل إمام بقيمة سبعه وعشرين مليون ريال المسألة ليست قل فلوس ولكن هي صرف على توجهات والقضاء على توجهات اخرى pic.twitter.com/xaNxxotwhQ — كيمو الخرج (العنزي) (@kimo_alkharj) January 30, 2018

@neda_radio

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بعد ايقاف نداء الإسلام…

ترا هل الدور قادم لاذاعه القرآن @QuranRadio_ksa

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؟!

. — روعة الكتمــان (@amaany56) January 31, 2018