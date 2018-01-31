كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”, عن أن الأمير أحمد بن عبدالعزيز خذل أفراد عائلته, وأثبت مرة اخرى أنه ليس قدر المسؤولية.

فبعد أن لجأ إليه عدد كبير من أفراد العائلة يطلبون منه تحركا، تركهم وسافر للمغرب في رحلة قنص.

وأوضح المغرد الشهير في تغريدته:”لكن هناك معلومتان مرتبطة به ربما تجبره رغم أنفه على اتخاذ موقف يبعثر كل الأوراق أتركها لوقتها”

الأمير أحمد بن عبدالعزيز يثبت مرة أخرى أنه ليس قدر المسؤولية، فبعد أن لجأ إليه عدد كبير من أفراد العائلة يطلبون منه تحركا، تركهم وسافر للمغرب في رحلة قنص.

لكن هناك معلومتان مرتبطة به ربما تجبره رغم أنفه على اتخاذ موقف يبعثر كل الأوراق أتركها لوقتها — مجتهد (@mujtahidd) January 31, 2018

كما كشف “مجتهد” في تغريدة اخرى رصدتها “وطن” عن فضيحة جديدة للنظام السعودي تمثلت في قيام شركة أرامكو التي استولى عليها “ابن سلمان” بغش الوقود في المحطات التابعة لها.

حيث دون مجتهد ما نصه:”إضافة لرفع أسعار البنزين تمارس أرامكو (بتفويض من ابن سلمان) الغش رسميا وذلك بتخفيض نقاوة 95 لمستوى قريب من 91″

وتابع موضحا:”فبعد أن كان الغش من بعض المحطات صارت أرامكو نفسها تمارس الغش ويصل البنزين للمحطات مغشوشا من أرامكو”

وبين أن الهدف من وراء ذلك هو الحصول على حوالي 40% زيادة من كل لتر بالغش ودون إعلان.. حسب وصفه.