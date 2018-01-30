أكد الكاتب والإعلامي القطري جابر الحرمي، أن دولة الإمارات تقود السعودية لتنفيذ مشروع احتلالي إماراتي في اليمن، مشيراً أن الرياض “المخططفة” إماراتيا ما هي إلا غطاءاً لمشروع أبو ظبي.

وقال الحرمي في تغريدات له عبر تويتر، إن سقوط ألوية الشرعية في الحكومة اليمنية بقصف لطائرات حربية إماراتية بعد رعاية هدنة من قبل التحالف العربي في عدن.

ما يحدث في #اليمن باختصار :#الإمارات تقود #السعودية لتنفيذ مشروع احتلالي تقسيمي إماراتي لليمن .. وما #السعودية المخططفة إماراتيا إلا غطاء لهذا المشروع ..

ونقولها للأسف : #السعودية ستدفع الثمن باهضا مستقبلا على أمنها القومي في ظل هذه الغيبوبة ..#الإمارات_تدمر_اليمن — جابر الحرمي (@jaberalharmi) January 30, 2018

وتابع:” السعودية ستدفع ثمناً باهضاً مستقبلاً على أمنها القومي في ظل هذه الغيبوبة”، مبيناً أن الإمارات تدمر اليمن.

وأضاف في تغريدة له قائلاً:” السعودية تتفرج على رموز الشرعية التي ذهبت لحرب اليمن من أجل إعادة الشرعية ليمن موحد”.

سقوط ألوية الشرعية في الحكومة اليمنية بقصف لطائرات حربية إماراتية بعد رعاية هدنة من قبل #التحالف_العربي في #عدن .. و #السعودية تتفرج على إسقاط رموز الشرعية التي ذهبت لحرب #اليمن من أجل إعادة الشرعية ليمن موحد ..!#الإمارات #الإمارات_تدمر_اليمن — جابر الحرمي (@jaberalharmi) January 30, 2018

وسيطرت قوات الحزام الأمني التي تدعمها الإمارات على مقر الحكومة اليمنية في عدن وذلك في اشتباكات مع قوات الشرعية سقط فيها العشرات بين قتيل وجريح، واعتبر رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر ما جرى انقلابا، ودعا التحالف إلى إنقاذ عدن، قائلا إن الإمارات هي صاحبة القرار فيها اليوم.

وكان الصليب الأحمر أفاد في وقت سابق بمقتل 36 شخصا وإصابة نحو 190 في عدن خلال الاشتباكات المستمرة منذ الأحد الماضي بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.