أكد الكاتب والإعلامي القطري جابر الحرمي، أن دولة تقود لتنفيذ مشروع احتلالي إماراتي في ، مشيراً أن “المخططفة” إماراتيا ما هي إلا غطاءاً لمشروع أبو ظبي.

 

وقال الحرمي في تغريدات له عبر تويتر، إن سقوط ألوية في الحكومة اليمنية بقصف لطائرات حربية إماراتية بعد رعاية هدنة من قبل في .

 

وتابع:” السعودية ستدفع ثمناً باهضاً مستقبلاً على أمنها القومي في ظل هذه الغيبوبة”، مبيناً أن الإمارات تدمر اليمن.

 

وأضاف في تغريدة له قائلاً:” السعودية تتفرج على رموز الشرعية التي ذهبت لحرب اليمن من أجل إعادة الشرعية ليمن موحد”.

 

وسيطرت قوات التي تدعمها الإمارات على مقر الحكومة اليمنية في عدن وذلك في اشتباكات مع قوات الشرعية سقط فيها العشرات بين قتيل وجريح، واعتبر رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر ما جرى انقلابا، ودعا إلى إنقاذ عدن، قائلا إن الإمارات هي صاحبة القرار فيها اليوم.

 

وكان الصليب الأحمر أفاد في وقت سابق بمقتل 36 شخصا وإصابة نحو 190 في عدن خلال الاشتباكات المستمرة منذ الأحد الماضي بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.