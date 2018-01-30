أكد وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية، بأن قطر لن تردد في الدفاع عن سيادتها.

وأضاف “العطية” في مؤتمر الحوار القطري الأمريكي المنعقد في واشنطن، أن قاعدة العديد الأمريكية المقامة على الأراضي القطرية في قلب جهود مكافحة الإرهاب.

وأوضح العطية بأن العلاقة بين قطر والولايات المتحدة أوسع من التعاون الأمني.

وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن دولة قطر إلتزمت في محاربة الإرهاب، مبيّنا أن الدوحة صديق وشريك قوي وقديم للولايات المتحدة الأمريكية .

وتابع ماتيس: “ممتنون لدولة قطر لدعمها لنا وجهودها في الحرب على الإرهاب”.

بدوره، شدد وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون على التقدم الذي حققته قطر في مجال مكافحة الإرهاب.

من جانبه، شكر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزيري الدفاع والخزانة الأمريكيين لموقفها من الحصار الذي قال فيه أنه “غير قانوني”، مشيراً أنه يقوض جهود إرساء الاستقرار في المنطقة.

وشهد المؤتمر الحواري الاستراتيجي توقع مذكرة تفاهم لترسخ الحوار بين الدوحة وواشنطن إضافة لوثيقة مشتركة للتعاون الأمني بين البلدين.