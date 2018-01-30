كشف حساب “مجتهد الإمارات” المعروف على موقع التدوين المصغّر “تويتر”، معلومات مثيرة حول مخطط لاغتيال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقال “مجتهد الإمارات” إن “مهمة تفكيك القوات الشرعية التابعة لعبد ربه منصور هادي”، قد أسندت “إلى هاني بن بريك”، مضيفا أن الأخير “وراء الغدر بالقوات المحسوبة على الشرعية اليمنية بحجة القضاء على الفوضى والفلتان، والهدف من وراء هذا الفعل إضعاف الرئيس اليمني، وإزاحته وتعين رئيس موالٍ لبلادنا الإمارات في اليمن”.

خاص : تم إسناد مهمة تفكيك القوات الشرعية التابعة ل”عبدربه منصور هادى” إلى هانى بن بريك.

– “بن بريك”هو وراء الغدر بالقوات المحسوبة على الشرعية اليمنية بحجة القضاء على الفوضى والفلتان و الهدف من وراء هذا الفعل اضعاف الرئيس اليمني و إزاحته و تعين رئيس موالى لبلادنا الإمارات فى اليمن — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٣٠ يناير، ٢٠١٨

وكشف الحساب في تغريدة أخرى عن وجود “مخطط لاغتيال (هادي) عن طريق سيارة مفخخة”، مضيفا أن “المخطط يقوده “هاني بن بريك”؛ وبتخطيط من شخصيات أمنية متنفذة في بلادنا”، وسيتم “اتهام داعش اليمن بأنها وراء الحادثة للتغطية على الجهة المنفذة.”

خاص : هناك مخطط لاغتيال الرئيس اليمني “عبد ربه منصور هادي” عن طريق سيارة مفخخة ..

المخطط يقوده “هانى بن بريك” و بتخطيط من شخصيات أمنية متنفذة فى بلادنا و اتهام داعش اليمن أنها وراء الحادثة للتغطية على الجهة المنفذة .#اليمن#عدن — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٣٠ يناير، ٢٠١٨

وانتهى “مجتهد الإمارات” إلى التأكيد على أن “المخطط لن يتم تنفيذه خارج اليمن، بل داخل اليمن في حال عودته (هادي).”