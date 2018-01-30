كشف المغرد الإماراتي “مجتهد الإمارات” بأن تطاول المغرد الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي حمد المزروعي على عرض الشيخة موزا المسند والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يتم بأمر مباشر من محمد بن زايد بدافع حقد قديم.

وقال “مجتهد الإمارات” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” خاص : حسب أحد الأصدقاء المقربين من محمد بن زايد أخبرنى أن محمد بن زايد أعطى الضوء الأخضر ل حمد المزروعي للطعن فى الشيخة موزا بسبب حقده القديم على الشيخة موزا” .

خاص : حسب أحد الأصدقاء المقربين من محمد بن زايد أخبرنى أن محمد بن زايد أعطى الضوء الأخضر ل حمد المزروعي للطعن فى الشيخة موزا بسبب حقده القديم على الشيخة موزا .#أبوظبي — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) January 30, 2018

وكان المغرد الإماراتي حمد المزروعي قد أثار جدلا واسعا في دول الخليج بعد أن نشر تغريدة “مسيئة” لوالدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر على حسابه الخاص على تويتر.

وأثارت التغريدة غضب المستخدمين على اختلاف توجهاتهم إزاء الأزمة الخليجية.

وانتقد مغردون من أغلب دول الخليج موقف المزروعي، بينما رد الإماراتيون بتدشين هاشتاغ #حمد_المزروعي_لا_يمثلنا.

وبالرغم من الجدل الذي أثارته التغريدة، لم تُحذف حتى الآن من حساب المزروعي، مما دفع البعض إلى انتقاد غياب أي رفض رسمي للموقف.