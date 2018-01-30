قال الشيخ عبيد عبداللاة مدير عام منطقة الوعظ الدعوية التابعة لوزارة الأوقاف بمحافظة بقنا، إن «الله هو من أتى بالرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة حكم مصر وقيادتها، وأنه لم يأت بنفسه للرئاسة»، مطالبا جميع المواطنين بالوقوف خلف السيسي صفا واحدا في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف «عبداللاه»، خلال المؤتمر الذي عقدته نقابة المهن الزراعية بقنا بنادي الزراعيين بمدينة قنا لتأييد ودعم السيسي لفترة رئاسية ثانية، إن «الجميع في مركب واحد مسلما أو مسيحيا، ولا بد من التكاتف والتوحد خلف السيسي في الانتخابات الرئاسية وضد ما يحاك لمصر من مؤامرات داخلية وخارجية»، مشيرا إلى أن مصر تم ذكرها أكثر من مرة بالقرآن الكريم.

وأشار إلى «أن الله هو من أراد أن يكون السيسي رئيسا لمصر وبمشيئته وليس بإرادة السيسي»، مستشهدا: «قال رسول الله: (لا يقع في ملك الله إلا ما يريد)».