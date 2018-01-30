تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف لحظة اقتحام قوات المجلس الجنوبي المدعوم إماراتيا لمقر مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد شهدت ساحة مبنى مجلس الوزراء اشتباكات عنيفة بين المتمردين الموالين للإمارات وقوات الشرعية التي انتهت بتسليم ضباط قوات الشرعية أنفسهم لقلة الدعم والتسليح.

ووفقا للفيديو، فقد تعمدت القوات المتمردة الموالية للإمارات توجيه الإهانات بحق الضباط وشتمهم بالأم والأب، في حين طالب احدهم بقتل الضباط على الرغم من تسليمهم لأنفسهم.

“وكان التحالف العربي” بقيادة السعودية قد أصدر بياناً، فجر اليوم الثلاثاء بشأن الأوضاع في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وجاء في البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إنه “إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 10 / 5 / 1439هـ بشأن الأحداث التي تجري في مدينة عدن وما نتج عنها من إخلال بالأمن والاستقرار وسقوط عدد من الضحايا المدنيين”.

وأضاف: “وقد راقب التحالف بكل أسف خلال اليومين الماضيين عدم استجابة جميع الأطراف لنداءات التهدئة الصادرة من التحالف بهذا الشأن، وعليه فإن التحالف يطلب مجدداً من جميع الأطراف سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً وإنهاء جميع المظاهر المسلحة، ويؤكد التحالف أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في عدن”.

وجدد البيان الدعوة إلى جميع مكونات الشعب اليمني إلى التركيز على الأهداف الأساسية وعلى رأسها استعادة الشرعية وحماية مكونات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار وحل كافة القضايا عبر الآليات السياسية المتاحة ووفق المرجعيات الثلاث.