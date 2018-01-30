تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو محرج للسلطات الإماراتية، حيث يظهر سقوط العلم الإماراتي بعد محاولة رفعه عاليا على السارية في إحدى الاحتفالات الرسمية.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تم وضع العلم الإماراتي على السارية وتم رفعه للأعلى وقبل أن يصل لأعلى السارية انقطع الحبل الذي يربطه فطار بعيدا وسقط أرضا، ما أثار سخرية الحضور.

 

 

من جانبهم، أبدى المغردون سخرية كبيرة من الحدث، مشيرين بأن سقوط العلم ربما رسالة وربما حكمة مما يجري في حين دعا آخرين أن لا يرفع الله لهم راية، مستذكرين دور في الازمة الخليجية.