تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو محرج للسلطات الإماراتية، حيث يظهر سقوط العلم الإماراتي بعد محاولة رفعه عاليا على السارية في إحدى الاحتفالات الرسمية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تم وضع العلم الإماراتي على السارية وتم رفعه للأعلى وقبل أن يصل لأعلى السارية انقطع الحبل الذي يربطه فطار بعيدا وسقط أرضا، ما أثار سخرية الحضور.

مصير من يريد الإرتفاع فوق طاقته pic.twitter.com/wRQk3hqs2D — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) January 29, 2018

من جانبهم، أبدى المغردون سخرية كبيرة من الحدث، مشيرين بأن سقوط العلم ربما رسالة وربما حكمة مما يجري في حين دعا آخرين أن لا يرفع الله لهم راية، مستذكرين دور الإمارات في الازمة الخليجية.

اللهم لا شماته ربي مايبي لهم رايه حَسْبِى الْلَّه وَنِعْم الْوَكِيْل كل ليله احن لمكه وادعي عليهم @lkjhgfdsaf16 — (دانا)عين اخوها (@calmqueenq) January 29, 2018

حتى العلم م تحمل اللي قاعد يصير 😂😂 — #FBE ! (@__fbe) January 30, 2018

حتى علمهم مسسسسخرة 😅 — ايمان قطر 🇶🇦🇶🇦 (@eeman018) January 30, 2018

اللهم لاترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه واجعل تدبيرهم تدميرهم ، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك فانهم لايعجزونك 🙏🏻 — Q🌹 (@d_q_2017) January 29, 2018

اللي يطالع فوق تنكسر رقبته 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — Alad3m (@Alad3m2) January 29, 2018

هذي رسآله من الله سبحآنه ✋🏻 — meshaal (@79729) January 29, 2018