نهاية مبهجة لثلاث ايّام حافلة في المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث امضيت الساعات الاخيرة هناك في حفل تكريم لصديقي العزيز الرئيس ترامب، اول رئيس أمريكي يزور دافوس فيما يقرب من عشرون عام A delightful end to a busy three days @WorldEconomicForum, I spent my final hour at a reception honoring my dear friend, President Trump @realdonaldtrump, the first U.S. President to visit Davos in almost 20 years. #Wef18 #wef #Davos #WorldEconomicForum

