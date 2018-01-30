تتكشف حقائق الأهداف الإماراتية الخبيثة يوماً بعد يوم ومخططاتها التقسيمية باليمن في “أسوأ نجدة عرفها التاريخ”، بهذه المقولة طالب مفكر سوداني رئيس بلاده بأن يسحب مشاركة قوات الجيش في اليمن.

وقال المفكر تاج السر عثمان في تغريدة له على “تويتر”: “لايشرف السودان أن يكون شاهد زور على عاصفة أخلت بأول أهدافها”.

#أسوأ_نجدة_عرفها_التاريخ على الرئيس البشير أن يسحب مشاركة قوات الجيش في اليمن فلا يشرف السودان أن يكون شاهد زور على عاصفة أخلت بأول أهدافها دعم الشرعية ووحدة اليمن — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) ٣٠ يناير، ٢٠١٨

وأكد أن عاصفة الحزم أخلت بأهم أهدافها وهي “دعم الشرعية” و “وحدة اليمن”.

وتابع أن “التحالف العربي” تدخل في يمن موحد لاستعادة الحكومة فضيع الدولة وانتهى تدخله في البلاد بتمزيقها.

#أسوأ_نجدة_عرفها_التاريخ تدخلوا في يمن موحد لاستعادة الحكومة فضيعوا الدولة وانتهى تدخلهم فيه إلى تمزيقه عن التحالف العربي نتحدث — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) ٣٠ يناير، ٢٠١٨

وأضاف: “انقلب الحوثيون في صنعاء فاستنجد الرئيس هادي من عدن بالسعودية لاستعادة شرعيته في صنعاء فتدخلت السعودية بتحالف عاصفة الحزم وبعد ثلاث سنوات سلمت شرعيته في عدن لانقلابيين الانفصال”.

انقلب الحوثيون في صنعاء فاستنجد الرئيس هادي من عدن بالسعودية لاستعادة شرعيته في صنعاء فتدخلت السعودية بتحالف عاصفة الحزم وبعد ثلاث سنوات سلمت شرعيته في عدن لانقلابيين الانفصال #أسوأ_نجدة_عرفها_التاريخ المستجير بعمرو عند كربته

كالمستجير من الرمضاء بالنار — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) ٣٠ يناير، ٢٠١٨

وسيطرت قوات الحزام الأمني التي تدعمها الإمارات على مقر الحكومة اليمنية في عدن وذلك في اشتباكات مع قوات الشرعية سقط فيها العشرات بين قتيل وجريح، واعتبر رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر ما جرى انقلابا، ودعا التحالف إلى إنقاذ عدن، قائلا إن الإمارات هي صاحبة القرار فيها اليوم.