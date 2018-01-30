تعليقا على الاشتباكات الطاحنة الدائرة في عدن، وسيطرت القوات الانفصالية المدعومة من الإمارات على مقرات الحكومة في عدن، قالت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان إن اليمن قد تعرض لغدر إماراتي غير مسبوق.

ودونت “كرمان” في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) تعليقا على مخطط الإمارات الانقلابي بعدن ما نصه:”تعرض شعبنا لغدر غير مسبوق لم يتعرض له في كل تاريخه الطويل لكنه سيرد لمملكة التيه ولامارات الغدر كيل الصاع بالقنطار”

تعرض شعبنا لغدر غير مسبوق لم يتعرض له في كل تاريخه الطويل لكنه سيرد لمملكة التيه ولامارات الغدر كيل الصاع بالقنطار — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) January 30, 2018

وفي هجوم عنيف جدا على الرئيس عبد ربه منصور هادي، وصفت “كرمان” هادي بأنه رئيس بائس معتقل ـ في إشارة إلى احتجازه بالسعودية ـ مضيفة أنه فقد شرعيته بسبب عجزه وجبنه.. بحسب تغريدة أخرى لها.

وخاطبته قائلة:”يالك من معتقل بائس حتى اكثر المعتقلين جبناً يستطيع ان يئن ان يصيح من الألم”

#هادي

يالك من معتقل بائس

حتى اكثر المعتقلين جبناً

يستطيع ان يئن ان يصيح من الألم عجزك وجبنك افقدك شرعيتك#العدوان_السعودي_الإماراتي — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) January 30, 2018

وتابعت “إلى الرئيس هادي .. شرعيتك اصبحت مجرد غطاء لتنفيذ #العدوان_السعودي_الإماراتي على اليمن عجزك وجبنك افقدك شرعيتك!!!”

إلى الرئيس هادي .. شرعيتك اصبحت مجرد غطاء لتنفيذ #العدوان_السعودي_الإماراتي على اليمن

عجزك وجبنك افقدك شرعيتك!!! — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) January 30, 2018

وطوّقت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي القصر الرئاسي في عدن، في وقت تبذل الحكومة جهودا لإيقاف القتال، وقال قائد اللواء الرابع مهران القباطي إن سقوط معسكره بيد المجلس وبدعم إماراتي كان غدرا.

وانتقد مصدر حكومي موقف السعودية.

وقال وزير يمني في تصريحات للجزيرة إن الاشتباكات مستمرة في دار سعد بعدن، مؤكدا أن الحكومة تعقد اجتماعاتها في قصر المعاشيق بعدن وتبذل جهودا لإيقاف القتال، وأنها ملتزمة بوقف إطلاق النار.

في الأثناء، قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن قوات المجلس الانتقالي تحاصر قصر المعاشيق وتفرض الإقامة الجبرية على أعضاء الحكومة داخله، ومنهم رئيس الوزراء أحمد بن دغر، مضيفا أن قوات المجلس “باتت تسيطر على كل مناطق المدينة باستثناء حي واحد”.

وذكرت مصادر من المجلس الانتقالي أن مفاوضات جارية للسماح لحكومة ابن دغر بمغادرة عدن بسلام، لكن مصدرا حكوميا أكد أن ابن دغر لن يغادر.

من جهة أخرى، قال قائد اللواء الرابع في قوات الحماية الرئاسية اليمنية إن قواته التزمت للسعودية بوقف إطلاق النار والانسحاب من المواقع، لكن الطرف الآخر لم يلتزم بسبب “إصرار الطرف الداعم للانقلابيين على إسقاط الشرعية”، في إشارة إلى الإمارات.

وأضاف القباطي أن “الانقلابيين” لن يستمروا لأنه لا غطاء لهم غير الانقلاب، وأن قواته ستواصل النضال حتى تثبيت دعائم الشرعية وإسقاط الانقلاب.

وسبق أن أكد مصدر حكومي للجزيرة أن معسكر اللواء الرابع سقط بيد المجلس الانتقالي بعدما قصفته مقاتلات إماراتية، وذلك على الرغم من الاتفاق على هدنة برعاية قيادة التحالف في عدن والتي ألزمت جميع الأطراف بوقف القتال.

وأضاف المصدر أنه يأسف لاكتفاء السعودية التي تقود التحالف العربي بالتفرج على ما تقوم به القوات الموالية للإمارات من إسقاط للشرعية بعدن، في حين أكدت مصادر ميدانية أن مسلحين من الحزام الأمني والمجلس الانتقالي أحرقوا منزل مهران القباطي.

وقال شهود إن مئات الأشخاص رقصوا وغنوا احتفالا بانتصار المجلس الانتقالي، وهتفوا مطالبين بانفصال جنوب اليمن، وإن الألعاب النارية أضاءت سماء عدن ليلا، كما مزج المؤذنون في مساجد حي كريتر بين الآذان والتهنئة بالنصر.