عبّرت الفنانة “نوال الكويتية”، عن صدمتها من إقصائها من لجنة تحكيم “برنامج ذا فويس”، بصورةٍ مفاجئة، وإعلان شبكة قنوات MBC عن اسماء اللجنة والتي ضمّت الفنانة الإماراتية أحلام، والتي كانت إدارة الشبكة اعلنت استبدالها بـ”نوال الكويتية”.

وقالت في تغريدةٍ لها عبر حسابها على “تويتر”: “إلا انني تفاجأت مثلكم تماما بنشر اسماء المحكمين لبرنامج ذافويس ولم يتم نشر اسمي لأسباب لا اعلمها مما يدل على عدم التزام ادارة mbc باتفاقها معي علما بان ادارة برنامج ذافويس قد اعلنت عن مشاركتي رسميا بعد ان تم الاتفاق بيننا مما يفقد تصرفهم هذا للاصول المهنيه والاحترافيه”.

إلا انني تفاجأت مثلكم تماما بنشر اسماء المحكمين لبرنامج ذافويس ولم يتم نشر اسمي لأسباب لا اعلمها مما يدل على عدم التزام ادارة mbc باتفاقها معي علما بان ادارة برنامج ذافويس قد اعلنت عن مشاركتي رسميا بعد ان تم الاتفاق بيننا مما يفقد تصرفهم هذا للاصول المهنيه والاحترافيه 2 يتبع — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) ٣٠ يناير، ٢٠١٨

وأضافت: “أود ان انوه الى انني تلقيت دعوه من الاداره العليا لمحطة mbc للمشاركه ببرنامج ذا فويس وقد رحبت بالمشاركه وان اكون احد المحكمين بالبرنامج وتم ارسال فريق لجدولة العمل والاتفاق على آلية التسجيل من خلال ادارة البرنامج”.

اود ان انوه الى انني تلقيت دعوه من الاداره العليا لمحطة mbc للمشاركه ببرنامج ذا فويس وقد رحبت بالمشاركه وان اكون احد المحكمين بالبرنامج وتم ارسال فريق لجدولة العمل والاتفاق على آلية التسجيل من خلال ادارة البرنامج 1 يتبع — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) ٣٠ يناير، ٢٠١٨

وقالت في تغريدةٍ أُخرى: “والاحترافيه بالتعامل مع الفنانين …. جمهوري العزيز وضعت هذه الحقائق امامكم لكي لا يكون هناك اي لبس او تحريف للامور شاكرة لكم حرصكم وتفاعلهم معي”.

والاحترافيه بالتعامل مع الفنانين …. جمهوري العزيز وضعت هذه الحقائق امامكم لكي لا يكون هناك اي لبس او تحريف للامور شاكرة لكم حرصكم وتفاعلهم معي — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) ٣٠ يناير، ٢٠١٨

وكشفت مجموعة قنوات MBC عن تواجد الفنانة الإماراتية أحلام ضمن لجنة تحكيم برنامج اكتشاف النجوم “ذا فويس”، بعدما أعلن من قبل عن استبدالها بالفنانة نوال الكويتية.

وجاءت تغريدة مجموعة MBC عبر الحساب الرسمي على “تويتر” لتؤكد أن عاصي الحلاني وأحلام ومحمد حماقي وإليسا هم من سيتولون مهمة تدريب الأصوات في الموسم الجديد من البرنامج.

وينطلق الجزء الرابع من برنامج اكتشاف النجوم “ذا فويس” في العاشر من شباط/فبراير المقبل عبر شاشتي MBC1 و MBC مصر.

يذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام، كانت قد علّقت على قرار قناة MBC استبعادها من لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” في موسمه الرابع، والتعاقد مع الفنانة نوال الكويتية، بدلاً منها.

ونشرت “الملكة” تغريدةً على حسابها الرسميّ في “تويتر” يوم الثامن من نوفمبر الماضي وقالت: “#mbc محبتي لكم لم ولن تتغير كنتم وستظلون بيتي الاول والدعم الكبير لـ #احلام فشكراً على تقديركم لي دائماً وابداً”.

#mbc محبتي لكم لم ولن تتغير كنتم وستظلون بيتي الاول والدعم الكبير ل #احلام فشكراً على تقديركم لي دائماً وابداً 🌹🙏🏻♥️ pic.twitter.com/swOOPNgZqy — Ahlam – احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧

وكانت مجموعة MBC علقت من جهتها على استبعاد أحلام من لجنة تحكيم “ذا فويس” وقالت: “طرأ تعديل على هوية النجوم–المدرِّبين في الموسم الرابع من البرنامج العالمي the Voice بصيغته العربية على MBC1 وMBC مصر، حلّت بموجبه الفنانة نوال الكويتية مكان الفنانة أحلام. ويعمل فريق الإنتاج في MBC حالياً على إتمام التعديلات اللوجستية والفنية والتقنية الناجمة عن هذا التبديل”.

وجاء قرار إستبعاد أحلام عن برنامج “ذا فويس”، بحسب تغريدات أحلام، على خلفية تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على “تويتر” كتبت فيها ” الا ليت الفن يعود راقيا كما عهدناه”، وذلك على أثر طرح أغنية جديدة بعنوان “قولوا لقطر” والتي أدّاها مجموعة من مطربي الخليج وهاجموا فيها دولة قطر.

وعلى الرغم من ان احلام لم تهاجم الأغنية مباشرة أو تسيء لمغنيها، إلا انها تعرضت لهجوم عنيف من قبل الذباب الإلكتروني، اتهموها ببيع وطنها والوقوف مع قطر ضده.

وعاودت “أحلام” للتغريد ردا على موجة الهجوم عليها، مؤكدة بأن ولاءها لوطنها الإمارات رغما عن أي حاقد أو كاره يشكك فيه.

وقالت في تدوينات لها عبر “تويتر”:” بلدي وان جارت علي عزيزهٌ وأهلي وان ظنوا عليّ كرامُ”.

وأضافت في تغريدة اخرى: “و لائي وانتمائي وحبي لبلدي #الامارات لن يستطيع اي حاقد او كاره ان يشكك به من ايّام #طار_الشر_يازايد الى هذا اليوم وللأبد مهما حاول الحاقدون من المهد الى اللحد اماراتية وولائي إمارتي وافتخر ونقطه ع السطر”.