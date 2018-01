في تغريدة أثارت استنكار واستياء الكثيرين، خرج “خالد” نجل الأمير السعودي ورجل الأعمال المعروف الوليد بن طلال، لينافق النظام السعودي و”ابن سلمان” رغم ما فعله بوالده من تنكيل وتشويه للسمعة باعتقاله في قضايا فساد.

وتعليقا على إطلاق سراح والده قبل أيام، دون “خالد” نجل الوليد بن طلال المقيم خارج السعودي في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي ما نصه:”كان بين يدي أهله، والآن عاد لأهله. الله يبارك فيكم جميعا 💚 اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.”

كان بين يدي أهله، والآن عاد لأهله.

الله يبارك فيكم جميعا 💚

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

💚🇸🇦

Thank you everyone for your kind words regarding my father.💚

He was in the hands of his family and now he is back with him family. pic.twitter.com/TQPDZ9mF3K

— Khaled خالد (@KhaledAlwaleed) ٣٠ يناير، ٢٠١٨