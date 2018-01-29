قال مدير في شبكة “أم بي سي” السعودية، إن مدير المجموعة الشيخ وليد آل إبراهيم، سيواصل إدارة الشبكة بعد الإفراج عنه، وسيحتفظ بحصة 40% فيها.

وتابع المدير، الذي لم يكشف عن هويته، لـ”رويرتز” إن السلطات برأت ساحة الشيخ وليد آل إبراهيم من أي مخالفات متعلقة بالفساد، وإن الأخير جدد البيعة للأسرة الحاكمة في السعودية.

وكانت السلطات السعودية أفرجت، الجمعة، عن آل إبراهيم ومسؤولين سابقين بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفهم في عملية واسعة لمكافحة الفساد، حسبما أعلن موظفون في الشبكة التلفزيونية ومصدر مقرب من الحكومة.

وقال موظفون لوكالة فرانس برس، إن الإبراهيم، وهو شقيق زوجة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، أطلق سراحه من فندق “ريتز كارلتون” في الرياض، وتوجه بعد ذلك إلى منزله حيث اجتمع بأفراد عائلته.

وتلقى الموظفون رسالة إلكترونية تهنئهم بخروجه من مقر احتجازه، وتداولوا صورة له مع أفراد عائلته.

وكانت صحيفة “فاينانشال تايمز” ذكرت في مقال نشرته قبل ساعات من إطلاق سراحه أن المفاوضين طلبوا من مالك “إم بي سي” التخلي عن ملكيتها.