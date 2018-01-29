في وصلة “تطبيل” ونفاق جديدة انتقلت الكاتبة الإماراتية المعروفة من (التطبيل لعيال زايد)، إلى خارج حدود حتى لتنافق رئيس (حليف ابن زايد) وتصفه بأنه منقذ .

 

وفي تغريدة لها بـ”تويتر” رصدتها (وطن) وبالتزامن مع سباق الرئاسية في مصر، دونت “الكعبي” ما نصه:”السيسي وضع روحه على كفه لينقذ وطنه”.

 

وتابعت وصلة “التطبيل المفضوح” من أجل تلميع “السيسي” قائلة:” ولَم يكتف أو يتوقف هو يواصل التضحية وخوض معارك مع جبهات عديدة لكي تكون مصر القوة الإقليمية المؤثرة التي تلعب دوراً إيجابياً للحل ولجميع الملفات الساخنة .”

 

تغريدة الكاتبة الإماراتية المقربة من النظام، قوبلت بهجوم شديد واستنكار من قبل النشطاء المصريين الذين نصحوها بالالتفات إلى الشأن الإماراتي وممارسات “عيال زايد” الإجرامية بالمنطقة بدلا من الخوض في الشأن المصري الذي لا تعرف عنه شيء سوى أنها تريد منافقة حاكم مستبد حليف لأسيادها.

 

 

 

 

 

 

وتناول آخرون تصريحات “الكعبي” بوابل من السخرية، كما سخروا من السيسي نفسه بذكر عباراته الشهيرة التي تشبه مقولات “القذافي”.

 

 

 

 

 

ومنذ وصوله لمنصبه في يونيو 2014، زار السيسي الإمارات أكثر من مرة، كان آخرها في مايو الماضي، لبحث العلاقات الثنائية.

 

علما بأن الإمارات تعد من أكبر داعمي السيسي منذ انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو2013 عندما كان السيسي وزيرا للدفاع آنذاك.

 

وتعصف بالخليج أزمة بدأت يوم 5 يوني الماضي، إثر قطع كل من والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب” وهو ما تنفيه الدوحة.