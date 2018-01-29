في وصلة “تطبيل” ونفاق جديدة انتقلت الكاتبة الإماراتية المعروفة مريم الكعبي من (التطبيل لعيال زايد)، إلى خارج حدود الإمارات حتى مصر لتنافق رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي (حليف ابن زايد) وتصفه بأنه منقذ مصر.

وفي تغريدة لها بـ”تويتر” رصدتها (وطن) وبالتزامن مع سباق الانتخابات الرئاسية في مصر، دونت “الكعبي” ما نصه:”السيسي وضع روحه على كفه لينقذ وطنه”.

وتابعت وصلة “التطبيل المفضوح” من أجل تلميع “السيسي” قائلة:” ولَم يكتف أو يتوقف هو يواصل التضحية وخوض معارك مع جبهات عديدة لكي تكون مصر القوة الإقليمية المؤثرة التي تلعب دوراً إيجابياً للحل ولجميع الملفات الساخنة .”

السيسي وضع روحه على كفه لينقذ وطنه ولَم يكتف أو يتوقف هو يواصل التضحية وخوض معارك مع جبهات عديدة لكي تكون مصر القوة الإقليمية المؤثرة التي تلعب دوراً إيجابياً للحل ولجميع الملفات الساخنة .#السيسي — مريم الكعبي (@maryam1001) January 28, 2018

تغريدة الكاتبة الإماراتية المقربة من النظام، قوبلت بهجوم شديد واستنكار من قبل النشطاء المصريين الذين نصحوها بالالتفات إلى الشأن الإماراتي وممارسات “عيال زايد” الإجرامية بالمنطقة بدلا من الخوض في الشأن المصري الذي لا تعرف عنه شيء سوى أنها تريد منافقة حاكم مستبد حليف لأسيادها.

للتصحيح : التضحية لكي تكون مصر له. ملاحظة عامة: كل حاكم عربي يفعل مثل ما يفعله السيسي. وكل حاكم عربي مستعد يخسر اي شئ ويدمر البلد بأكملها من اجل الكرسي طالما معه جنود تحت امره.

وشكرا — غديّر الجنيبي (@GhadeerHamood) January 28, 2018

بس يا ماما . طالما مش فاهمه اي حاجه . ياريت تسكتي . او تحاولي تفهمي . ايهما اقرب — عــاطـف منصور (@atef_mansour1) January 29, 2018

يحيى السيسى الذى علم الإمارات والسعودية التعريص والنفاق والكذب والتضليل مذلولا ان شاء الله هو ومن اتبعه — emad ben adam (@8jdLB7NbeJQHCFj) January 29, 2018

وانتي شو دخلج فالسيسي ومصر 😂😂😂😂😂 — م. يعقوب المنذري 💿 (@Almandhari221_Y) January 28, 2018

احترمى نفسك يا ست مريم وبلاش تعريص السيسي على

الامه المصريه ومصر انتوا إللى خربتوها يا امارات

وحسبى الله ونعم الوكيل بس الثوره قادمه ولا مرد لها — محمد المصرى (@pnUAJENw8XxisSP) January 29, 2018

وتناول آخرون تصريحات “الكعبي” بوابل من السخرية، كما سخروا من السيسي نفسه بذكر عباراته الشهيرة التي تشبه مقولات “القذافي”.

هو من زمان روحه في كفه من ايام الثلاجة اللي مفهاش غير ميه 😂 — Nawal7-2016 (@2016Nawal7) January 29, 2018

مامتك حلوه ههههههههههه — Hamada Hassan (@hamadaworld49) January 29, 2018

روح ميت وكف مين انتى حتى مش عارفه تظبطى التعريص

السيسى عميل صريح و شخصية حقيره اتتهازيه منحطه زيه زى القواد ابن زايد لارحمه الله — 7azal2om (@7azal2omAshraf) January 29, 2018

يارب تطلع روحك يا بعيده😏 — Ahmed ramzy (@Ahmedra38856424) January 28, 2018

ومنذ وصوله لمنصبه في يونيو 2014، زار السيسي الإمارات أكثر من مرة، كان آخرها في مايو الماضي، لبحث العلاقات الثنائية.

علما بأن الإمارات تعد من أكبر داعمي السيسي منذ انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو2013 عندما كان السيسي وزيرا للدفاع آنذاك.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت يوم 5 يوني الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب” وهو ما تنفيه الدوحة.