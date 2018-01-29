قال متصل سعودي، في تعليقه على زيارة ولي العهد السعوديّ محمد بن سلمان المقررة إلى لندن، بأنه سيدخل بريطانيا “دخول الفاتحين” وستسقبله الملكة بنفسها، على حد زعمه.

واستبعد السعودي المدعو “بندر” أن ترد أي دولة زيارة ولي العهد السعودي، متهماً النظام القطري بأنه دعم حراك رافض لزيارة ابن سلمان لبريطانيا.

ورد مذيع قناة الحوار على المتصل السعودي قائلاً:” بغض النظر عن طبيعة المحتجين على زيارة ابن سلمان، لكن واضح بأن هناك نسبة كبيرة من الناس تعارض سياسات ومسلك محمد بن سلمان، والسعوديون غير مستعدين أن يقفوا عند أفعال ابن سلمان في الداخل والخارج بشكل موضوعي”.

حديث المتصل السعودي استفز المعلقين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال الناشط أحمد نجيب:”اكيد سيذهب أبن سلمان الى بريطانيا لكي يحلبوه كما حلبه ترامب”.

أما الناشط أحمد علي تحدث في رده على “بندر” قائلاً:”تحياتي لحضرتك واية المانع من استقباله فلوسه كثير وهيدفع زية زي غيرة اذا اراد الجلوس علي الكرسي وبكرة نسمعها في الاخبار واللي بيزمر لايخبي دقنه”.

وسلم ممثلون عن عشر منظمات إنسانية وحقوقية بريطانية رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يحثونها فيها على سحب دعوتها لولي العهد السعودي، مشيرين إلى دوره في خلق “أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ عقود من خلال الحرب التي يقودها في اليمن”.

وتشهد العاصمة البريطانية لندن سلسلة احتجاجات وحملات رافضة لزيارة محمد بن سلمان ورفع المحتجون شعارات أبرزها “مجرم الحرب محمد بن سلمان غير مرحب به في بريطانيا”.

يذكر أن مكتب رئاسة الوزراء البريطانية أعلن نهاية الشهر الماضي أن ابن سلمان سيزور المملكة المتحدة نهاية الشهر الجاري.