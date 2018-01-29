أقدمت السلطات الإماراتية على المواطن العماني الشهير بتقديمه عروضات الخيل في بلاده، نصر المفرجي، بعدما نسي “محزم تقليدي” به بضع رصاصات يستخدمه في عروضاته في سيارته أثناء دخوله للإمارات.

 

اعتقال “المفرجي” أثار موجة غضب من قبل المغردين العمانيين، الذين طالبوا بالإفراج عنه مؤكدين بأن “المفرجي” معروف بتقديمه العديد من العروض مع الخيل واستخدامه للمحزم مما يؤكد براءته من أي عمل يسيء للإمارات.

 

واطلق المغردون العمانيون هاشتاجا بعنوان: ” “، مؤكدين بأن تتعمد الإساءة للمواطنين العمانيين، مشيرين إلى ضرورة العمل بروح القانون وعدم التزمت في تطبيقه، في حين دعا آخرون إلى مقاطعة واصفين إياها بدولة المؤامرات.

وقالت السفارة العمانية في أبوظبي بأنها تتابع باهتمام بالغ منذ أن علمت بقضية المواطن نصر بن ناصر المفرجي.

 

وأوضحت في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” بأنها على تنسيق مستمر بشأنها مع الجهات المختصة بدولة الإمارات واتصال دائم مع ذويه.

 

وأشارت السفارة إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيق، وأن الأمل بأن يتم الانتهاء منها في القريب العاجل.