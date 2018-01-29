أقدمت السلطات الإماراتية على اعتقال المواطن العماني الشهير بتقديمه عروضات الخيل في بلاده، نصر المفرجي، بعدما نسي “محزم تقليدي” به بضع رصاصات يستخدمه في عروضاته في سيارته أثناء دخوله للإمارات.

اعتقال “المفرجي” أثار موجة غضب من قبل المغردين العمانيين، الذين طالبوا بالإفراج عنه مؤكدين بأن “المفرجي” معروف بتقديمه العديد من العروض مع الخيل واستخدامه للمحزم مما يؤكد براءته من أي عمل يسيء للإمارات.

واطلق المغردون العمانيون هاشتاجا بعنوان: ” #الحريه_لنصر_المفرجي “، مؤكدين بأن الإمارات تتعمد الإساءة للمواطنين العمانيين، مشيرين إلى ضرورة العمل بروح القانون وعدم التزمت في تطبيقه، في حين دعا آخرون إلى مقاطعة الإمارات واصفين إياها بدولة المؤامرات.

أتمنى أن يتخذ الشعب قرارا في عدم السفر الى الامارات ومقاطعة أي تسوق من دولة التآمرات العربية المتحدة كما اطالب التجار والشباب التسوق من الاسواق العالمية وتفعيل التسوق الشبكي لتصل البضاعة إلى محلك مباشرة

الى متى سنظل عالة على هذه الدولة

في التسوق #الحريه_لنصر_المفرجي — الشعاع الشائع (@GEaNsJlFd7oIFeY) January 30, 2018

أمثل هذا الفارس يسجن لأسباب يعلمها الجار ، أتمنى ولو مرة ان أسمع بانه تم الإفراج عن مواطن عماني وتسليمه للجهات المختصة في السلطنة مثلما تتعامل السلطات العمانية مع المواطنين في الإمارات … مثل هذه المواضيع التافهة لا ترقى إلى تهمة أبدا #الحريه_لنصر_المفرجي pic.twitter.com/rZAVVSJwO4 — العماني السعدي (@oman1983) January 30, 2018

انا صار لي سنوات مارحت الأمارات يمكن 3 او 4سنوات ولا اجد لي رغبه بالذهاب واكره كلامهم لما يعايروك بقولهم شكروا ربكم نحن فاتحين لكم حدودنا ونشوفكم بكل مكان #الحريه_لنصر_المفرجي — ﺧ̝̚♧ـالد الهنائيے`🍁 (@sajhan000) January 30, 2018

لم يعد من الحكمة أن يخاطر العماني بزيارة الإمارات

الأفضل الإكتفاء بما لدينا .. والحمدلله الأمور أصبحت متوفرة أكثر من الماضي .. وإن زادة القوة الشرائية ستزداد المواد والبضائع الموفرة في السوق العماني#الحرية_لنصر_المفرجي — عُمَانيۂ₄₇🇴🇲 (@dbedaya9) January 30, 2018

إنه لأمر محزن حقا ما يحدث من دولة الجوار#الحريه_لنصر_المفرجي https://t.co/Te98cqXpBz — فهد السعيدي (@FahadAlSaidi8) January 30, 2018

#الحريه_لنصر_المفرجي

نحترم قانون دول الجوار

ولكن إلقاء القبض التعسف

لا نقبل به اي كان نوعة او با اي شكل من الأشكال مواطننا يفرج عنه اليوم هذا من بعد إطلاق التغريدة

أقصى مدة 72ساعة،بدون ان نؤذي بَعضُنَا البعض ونتمنى ان يصلنا الخبر قبل ظهر هذا اليوم. تحية وشكر الى القيادة العامة pic.twitter.com/zFoQ9uzIMm — TM بوحمد. حساب الرسمي (@Qtel112) January 30, 2018

#الحريه_لنصر_المفرجي قسمم بديت اكرهه الامارات بشكل مفرططططط جداااااااا ما عاد نبغى حدودنا معاهم😣ربي يهديهم وش جالسين يسون فينا وحنا بني عمهم ☹ — honey‏ 🇴🇲 (@honey1234789) January 29, 2018

#الحريه_لنصر_المفرجي

كل يوم يزيد كرهي للامارات وساربي اجيالي على الابتعاد او ذكر اسم الامارات ..لا يحترمون المسلمون الا اذا تربطهم مصلحه دمويه — wing-eng (@wingvseng) January 29, 2018

وقالت السفارة العمانية في أبوظبي بأنها تتابع باهتمام بالغ منذ أن علمت بقضية المواطن نصر بن ناصر المفرجي.

وأوضحت في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” بأنها على تنسيق مستمر بشأنها مع الجهات المختصة بدولة الإمارات واتصال دائم مع ذويه.

وأشارت السفارة إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيق، وأن الأمل بأن يتم الانتهاء منها في القريب العاجل.