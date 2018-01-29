كشف قائد الحرس الرئاسي اليمني العميد مهران قباطي, تفاصيل الهجوم الذي شنته القوات (الانفصالية) المتمردة في عدن الموالية للإمارات، وتمكنت على اثره من السيطرة على مقر حكومة الرئيس هادي المعترف بها دوليا في عدن.

وقال قباطي في مقابلة تلفزيونية رصدتها “وطن”, إن المهاجمين استخدموا “مدرعات إماراتية” في هجومهم على مقر الحكومة, الامر الذي دفعنا للانسحاب من مواقعنا وتراجعنا بعد اتصالات جاءت لنا.

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قائد الحرس الرئاسي

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العميد مهران قباطي :

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المهاجمون استخدموا مدرعات إماراتية

وهي التي هاجمت مؤسسات الدولة

وانا مسؤول عن كلامي.

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pic.twitter.com/J16pBTCJOk — د. عبدالله بن عازب (@ama4425) January 28, 2018

وأكد العميد مهران قباطي انه مسؤول عن صحة كلامه, مشيراً إلى أن تلك المدرعات الاماراتية هي التي هاجمت مؤسسات الدولة اليمنية.

وكان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، اتهم أبو ظبي بدعم هذه القوات الانفصالية لتنفيذ انقلابا على الحكومة الشرعية مستغلين رغبة هذه الفصائل السيطرة على الجنوب وإقامة دولة مستقلة.

وقال “بن دغر”، في بيان أمس: إن “الأمل كما نراه نحن في الحكومة معقود على الإمارات، صاحبة القرار اليوم في عدن العاصمة المؤقتة لليمن”.

وأوضح أنه “لا ينبغي أن تذهب جهود العرب ودماؤهم في اليمن إلى سقوط الوحدة وتقسيم البلاد”، مؤكداً أنه “لا ينبغي لكل شريف الصمت عمَّا يجري بعدن من ممارسات ترقى إلى درجة الخطورة القصوى”

وقال مسعفون في مستشفيات بالمدينة، إن عدة أشخاص قتلوا كما أصيب آخرون في اشتباكات بين جماعات مسلحة في المدينة.