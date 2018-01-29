كشف الدكتور ، القاضي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية، ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، عن انّ خال الرئيس المصري عبدالفتاح ، كان عضواً في منظمة “الهاجانا” الصهيونية.

 

وقال “رفعت” في تغريدةٍ له على “تويتر”: “لم أكن أصدق ما قيل عن ديانة والدة #السيسي بأنها يهودية حتى بمواقع #إسرائيل حتى التقيت 3 أشخاص من # (أحدهم يهودي رحل لإسرائيل) أكدوا لي معرفتهم الشخصية بخال #السيسي وأنه كان عضو في #الهاجانا وقبلها كان نشط بالجالية اليهودية بالمغرب”.

 