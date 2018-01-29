كشف الدكتور محمود رفعت، القاضي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية، ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، عن انّ خال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كان عضواً في منظمة “الهاجانا” الصهيونية.

وقال “رفعت” في تغريدةٍ له على “تويتر”: “لم أكن أصدق ما قيل عن ديانة والدة #السيسي بأنها يهودية حتى بمواقع #إسرائيل حتى التقيت 3 أشخاص من #المغرب (أحدهم يهودي رحل لإسرائيل) أكدوا لي معرفتهم الشخصية بخال #السيسي وأنه كان عضو في #الهاجانا وقبلها كان نشط بالجالية اليهودية بالمغرب”.