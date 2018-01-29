كشف الإعلامي الإرتيري والمذيع بقناة “الجزيرة” عثمان آي فرح عن موقف غريب تعرض له مع أحد أعضاء الوفد الرسمي المصري المشارك في القمة الإفريقية التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وعلق الإعلامي “آي فرح” في تدوينة له عبر “تويتر” على واقعة قيام احد أعضاء الوفد المصري بوضع العلم المصري في الموقع الخاص بقناة “الجزيرة لتغطية القمة قائلا:” في ختام تغطيتنا للقمة الأفريقية لن أنسى هذا الموقف الذي لا أعرف تفسيره حيث وضع شخص في الوفد المصري علم مصر عند موقع تصويرنا بجانب شعار الجزيرة و كان تعليقي على الهواء.. لا أعرف تفسير ما حدث لكن علم عزيز يمثل شعباً عزيزاً و “تحيا مصر”.

في ختام تغطيتنا للقمة الأفريقية لن أنسى هذا الموقف الذي لا أعرف تفسيره حيث وضع شخص في الوفد المصري علم مصر عند موقع تصويرنا بجانب شعار الجزيرة و كان تعليقي على الهواء..لا أعرف تفسير ما حدث لكن علم عزيز يمثل شعباً عزيزاً و "تحيا مصر" 😊 pic.twitter.com/oNlUIffIk1 — عثمان آي فرح (@ayfaraho) January 29, 2018

اختتمت القمة الأفريقية الـ30 أعمالها، الاثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وبحضور أكثر من 40 زعيما من القارة السمراء، باعتماد جميع المقررات المقدّمة إليها، وعلى رأسها قضية إقليم الصحراء.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، التشادي موسى فكي، في جلسة الختام، إنّ “القمة اعتمدت جميع المقررات التي قدمت إليها، بما فيها المقرر الخاص بموضوع الصحراء الغربية”.

وأضاف أن القمة أكدت على “مواصلة العمل مع الأطراف الأممية والقارية؛ بغية حل مشكلة الصحراء الغربية”. مشيرا إلى أن الاتحاد سيقدم “تقريرا مرحليا بهذا الشأن في القمة الأفريقية المقبلة بموريتانيا”.

وناقشت القمة التي جاءت تحت شعار “الانتصار في مكافحة الفساد.. نهج مستدام نحو التحول في إفريقيا”، أهم التحديات من الصراعات والنزاعات ببعض دول القارة، إلى جانب الإرهاب، فضلا عن موضوع القمة لتعزيز وتسهيل التعاون بين الدول الأطراف؛ لضمان فاعلية التدابير والإجراءات الخاصة بمنع الفساد والجرائم ذات الصلة في أفريقيا.