نشرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، اليوم الإثنين، صورةً لرئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد، خلال عزاء والدته الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، التي توفيت الأحد، والذي تغيّب عن مراسم دفنها.

وبدا “بن زايد” بوجه مختلف بدت عليه آثار المرض، في الظهور العلني الأول له منذ سبعة شهور، والثاني خلال أربعة أعوام.

وظهر “خليفة” وهو يجلس، وبجواره محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وطحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، خلال تلقي الأول العزاء في وفاة والدته.

وغاب رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن جنازة والدته، حصة بنت محمد آل نهيان، وحضرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، الأحد، إنه تم أداء صلاة الجنازة في مسجد المعترض في مدينة العين بإمارة أبو ظبي، ولم تذكر الوكالة اسم رئيس الإمارات، نجل الفقيدة، مع الذين شاركوا في الجنازة، وسط توقعات أن غيابه يعود لأسباب صحية.

ويغيب الرئيس الإماراتي (70 عاماً) – الذي تولى الرئاسة عام 2004 – عن أية أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرَّض لوعكة صحية بعد جلطة ألّمت به (حسب الإعلان الرسمي)، في 24 يناير/كانون الثاني 2014، باستثناء ظهوره في 25 يونيو/حزيران الماضي، خلال عيد الفطر الماضي.

ويعتبر معارضون إماراتيون أن رئيس الدولة الشيخ خليفة يتعرض لحملة تغييب ممنهجة من قبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ورجاله، والذي بات الحاكم الفعلي والآمر الناهي في الدولة بعد إقصائه للشيخ خليفة من المشهد الإماراتي تماماً.

يذكر أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، بعث ببرقية تعزية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، بوفاة والدته.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، الأحد، إن الشيخ تميم بعث ببرقية إلى “أخيه” الشيخ خليفة “أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته”.

ودعا أمير قطر الله “أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته”.