كشف مسؤول سعودي كبير بأن السلطات أفرجت عن جميع الشخصيات التي تم احتجازها في في فندق الريتز كارلتون في العاصمة السعودية الرياض منذ أكثر من شهرين بتهم تتعلق بالفسادن وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية.

وكان الأمير الوليد بن طلال آخر من تم الإفراج عنه يوم السبت الماضي.

وكانت السلطات قد احتجزت عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون الفخم في إطار حملة التطهير الحكومية في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر

وكانت مصادر أعلنت في 15 كانون الثاني/ يناير، أن فندق “ريتز كارلتون” سيستأنف عمله قريبا، مشيرة إلى أنه يعيد قبول الحجوزات واستضافة الزبائن في شباط/ فبراير.

وقالت المصادر إن “هناك تحضيرات لإعادة فتح الأبواب في شباط/ فبراير لكننا لا نعرف متى تحديدا”. إلا أن موقع الفندق يتيح للزبائن حجز غرف فيه ابتداء من ليلة 14-15 الشهر المقبل.