قال حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر، إن هناك أنباء متداولة عن تعيين الكاتب السعودي الليبرالي “تركي الحمد” المقرب من الملك سلمان ونجله ولي العهد وأحد أذرع النظام الإعلامية، مستشارا بالديوان الملكي.

ودون “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من ربع مليون شخص على “تويتر” في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه: “أنباء عن تعيين جليس الملك سلمان ورفيقه في لعب البلوت (تركي الحمد) مستشاراً في الديوان الملكي.”

أنباء عن تعيين جليس الملك سلمان ورفيقه في لعب البلوت (تركي الحمد) مستشاراً في الديوان الملكي. — العهد الجديد (@Ahdjadid) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

ولم تصدر أي بيانات رسمية في المملكة بخصوص هذا الشأن، وبالرجوع إلى حساب “الحمد” على تويتر فلا يوجد أيضا أي تصريحات له عن هذه المعلومات المتداولة.

واشتهر الكاتب السعودي تركي الحمد بتصريحاته المثيرة للجدل، التي دائما ما يشكك فيها بثوابت الإسلام ويهاجم القرآن والحديث.

وفي نوفمبر الماضي شن ناشطون بتويتر هجوما عنيفا على “الحمد”، المقرب من النظام السعودي، بعد ترويجه لأحد الكتب التي تطعن في ثوابت المسلمين وتهاجم أصح كتاب بعد القرآن الكريم وهو “صحيح البخاري” الذي ينقل أحاديث ثبتت صحتها عن “النبي” صلى الله عليه وسلم.

وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حينها روج تركي الحمد لكتاب “نهاية أسطورة البخاري” لصحابه الكاتب المغربي “رشيد إيلال” المعروف بتهجمه على ثوابت الإسلام، ودون “الحمد” مشيدا بالكتاب ما نصه:”في ظني فإن هذا الكتاب سيغير الكثير من تحجرات العقل..”

كما عرف عن “الحمد” أيضا ترويجه للفجور والانحلال بدعوى الانفتاح والتحرر، وظهر ذلك جليا في ترويجه قبل مدة لرواية “زائرة الخميس” للكاتبة السعودية بدرية البشر زوجة الفنان الكوميدي ناصر القصبي.

وكانت رواية “زائرات الخميس” للكاتبة السعودية بدرية البشر، قد أثارت ضجةً كبيرةً بين السعوديين على مواقع التواصل الإجتماعيّ؛ والذين طالبوا بسحبها من السوق لما احتوته من تحريضٍ على الإباحية، الأمر الذي عارضه تركي الحمد واتهم السعوديين بالتخلف والرجعية، بل وصف المطالبين بسحب هذا الكتاب من السعوديين بأنهم يمارسون “الرذيلة”.

ودون في تغريدة: “#سحب_كتاب_بدريه_الاباحي نتحدث عن الفضيلة في الوقت الذي نمارس فيه الرذيلة..كلما علا صوت المدافعين عن الفضيلة كلما علمت انهم يمارسون الرذيلة”.

وزاد الطين بلة بتغريدة أخرى قال فيها: “#سحب_كتاب_بدريه_الاباحي قلة الادب..كما يراها البعض في العمل الأدبي..جزء من الأدب..وعليكم بمراجعة التراث لمن يحب التراث..رسائل الجاحظ مثلا”.