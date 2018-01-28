أفادت تقارير إعلامية إماراتية, الاحد, أن قوات الامن في إمارة رأس الخيمة اعتقلت “8” مواطنات إماراتيات.

ونقلت التقارير الاعلامية عن ناشطين قولهم إن “إمارة رأس الخيمة على خطى إمارة أبوظبي تعتقل ثمانية نساء من فخيذة الرحبي من قبيلة الشحوح الليلة بعد أن اعتقلت رجالهن وأبنائهن قبل شهرين”.

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إمارة رأس الخيمة على خطى إمارة #أبوظبي تعتقل ثمانية نساء من فخيذة الرحبي من قبيلة الشحوح الليلة بعد أن اعتقلت رجالهن وأبنائهن قبل شهرين — عبدالله الوذين (@abqatar) January 27, 2018

وذكر الناشط عبد الله الوذين أن النساء المعتقلات من الرحبة، في رأس الخيمة، معددا أسماءهن: نوال راشد سعيد الرحبي، عائشة راشد سعيد الرحبي، عائشة سعيد شندود الرحبي، مريم سعيد شندود الرحبي، عائشة مالك حريز الرحبي، فاطمة محمد شندود الرحبي، فاطمة راشد عبيد الرحبي، منال راشد سعيد الرحبي.

النساء المعتقلات من الرحبة:

نوال راشد سعيد الرحبي

عائشة راشد سعيد الرحبي

عائشة سعيد شندود الرحبي

مريم سعيد شندود الرحبي

عائشة مالك حريز الرحبي

فاطمة محمد شندود الرحبي

فاطمة راشد عبيد الرحبي

منال راشد سعيد الرحبي

بسبب اعتراضهن على اعتقال ذويهن، واستنفار أمني في كامل #رأس_الخيمة — عبدالله الوذين (@abqatar) January 27, 2018

وأضاف الوذين أن سبب اعتقالهن، يعود لاعتراضهن على اعتقال ذويهن، مشيرين إلى أن حالة “استنفار أمني” كامل تعيشها رأس الخيمة، على وقع الإشكال الأمني الجديد.

وتأتي هذه الأنباء عن اعتقال نساء في رأس الخيمة، غداة الاستعراض الدوري الشامل عن حقوق الإنسان في الدولة والذي قدمه أنور قرقاش الأسبوع المنصرم أمام مجلس حقوق الإنسان، وركز فيه على ما قال “احترام حقوق الإنسان في الإمارات” و”تمكين المرأة”، وهي التصريحات التي اعتبرها خبراء حقوقيون خلال ندوة في جامعة كامبريج البريطانية العريقة، الأربعاء (25|1) أنها ادعاءات لا يتوفر بشأنها أية أدلة، على حد تعبيرهم.