يبدو أن استخدام مخدر الحشيش في مصر لم يعد مقتصرا على الأشخاص الآدميين فقط، حيث تداول رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لأحد أفراد فرقة شعبية وهو يقوم بإجبار حصان على تدخين سيجارة حشيش عن طريق الاستنشاق من أنفه، أمام المتواجدين في الفرح.

ووفقا لما ظهر في الفيديو، فقد أبدى بعض الحضور استهجانهم لهذا الفعل.

وبحسب الفيديو، فإنه بعد الانتهاء من سيجارة الحشيش، قام الحصان بالرقص أنغام المهرجانات في حالة غير طبيعية، حيث ظهر سريع الحركة وغير متزن.