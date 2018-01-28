كشف محمود رفعت، المحامي الدولي ومنسق الحلمة الانتخابية في الخارج للمرشح الرئاسي المصري الذي تم اعتقاله الفريق سامي عنان، عن قيام نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان بعرض رشوة على قناة “بي بي سي” بهدف منعها من إظهاره على شاشتها.

وقال “رفعت” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يا ضاحي @Dhahi_Khalfan اتصالاتك وصلتني وحطيتها بأيدي الجهات المختصة علما عندي كل منابر العالم كما رأيتم.. وعيب ادعائك إني رجل #قطر فلو فعلتها لكنت أخذت من #الإمارات التي تروج كذبا ياتميمي أني قبضت منها من قبل، ولو أخذت منكم لأخرجتم دليله وفضحتوني وأنتم تعرفون أن قوتي بنظافتي”.

يا ضاحي @Dhahi_Khalfan اتصالاتك وصلتني وحطيتها بأيدي الجهات المختصة علما عندي كل منابر العالم كما رأيتم.. وعيب ادعائك إني رجل #قطر فلو فعلتها لكنت أخذت من #الإمارات التي تروج كذبا ياتميمي أني قبضت منها من قبل، ولو أخذت منكم لأخرجتم دليله وفضحتوني وأنتم تعرفون أن قوتي بنظافتي — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) January 27, 2018

واضاف في تغريدة أخرى، موضحا ما قام به “خلفان”:” ضاحي خلفان لم يهددني لكنه اتصل بجهة إعلامية كبيرة ببريطانيا ودفع رشوة كبيرة مقابل عدم ظهوري عليها ويعز علي ويحزنني أن تصدر منه هذه السخافة لان بيني وبينه خبز وملح مثل الاخر الطويل الأهبل في لندن الي فرحان ان ضابط مخابرات ببمبرز بيكلمه فيكتب في تويتر أني اتصلت به”.

ضاحي خلفان لم يهددني لكنه اتصل بجهة إعلامية كبيرة ببريطانيا ودفع رشوة كبيرة مقابل عدم ظهوري عليها ويعز علي ويحزنني أن تصدر منه هذه السخافة لان بيني وبينه خبز وملح مثل الاخر الطويل الأهبل في لندن الي فرحان ان ضابط مخابرات ببمبرز بيكلمه فيكتب في تويتر أني اتصلت به https://t.co/2JNfSdO3TA — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) January 27, 2018

وردا على احد المغردين الذي أكد بأن الرشوة كانت تستهدف “بي بي سي”، ومتسائلا حول أسباب قيامهم بهذا الفعل، قال: ” أحد المسؤولين المهمين اتصل بي اليوم وقال لي بالحرف الواحد مسؤولي الإمارات مرعوبين منك فأجبته أعرف قال لي لكنك هذه الأيام أصبحت مثل البندوزر، قلت له لم يروا شئ بعد فلن أدع دماء سيناء واليمن وليبيا.. هم يملكون المال لكني أملك الأقوى وهو اسمي وسمعتي الدولية ودعاء المظلومين”.

أحد المسؤولين المهمين اتصل بي اليوم وقال لي بالحرف الواحد مسؤولي الإمارات مرعوبين منك فأجبته أعرف قال لي لكنك هذه الأيام أصبحت مثل البندوزر، قلت له لم يروا شئ بعد فلن أدع دماء سيناء واليمن وليبيا.. هم يملكون المال لكني أملك الأقوى وهو اسمي وسمعتي الدولية ودعاء المظلومين https://t.co/kZ3GNF5zhK — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) January 27, 2018

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قد استضافت على مدى اليومين الماضيين المحامي الدولي محمود رفعت بصفته كان مسؤولا بحملة “عنان” للاطلاع على تفاصيل ما جرى مع الفريق سامي عنان الذي يقبع حاليا في السجن الحربي شرق القاهرة.