في تطاول جديد على الكويت ومؤسساتها، وجه المغرد الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي حمد المزروعي سخريته هذه المرة إلى مجلس الامة الكويتي واصفا إياه بمكتب الخدم.

وقال “المرزوعي” تعليقا على مقطع فيديو يظهر استنكار النائبة الكويتية صفاء الهاشم لحديث زميل لها حول رفضه لأسلوبها في التعاطي مع ملف العمالة الوافدة: “مكتب خدم مب قبة برلمان”.

مكتب خدم مب قبة برلمان 😂 … pic.twitter.com/S7AWrsU1S5 — حمد المزروعي (@uae_3G) January 27, 2018

وليست المرة الاولى التي يتطاول فيها حمد المزروعي على الكويت، فقد سبق وان تطاول على الامير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد أن اعتبر أن وزير الإعلام الكويتي، الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، يدفع ثمن أخطاء الامير بسبب توسطه لحل الأزمة الخليجية.

وقال “المزروعي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” في يوليو/تموز الماضي:” محمد العبدالله يدفع ثمن اخطاء غيره”.