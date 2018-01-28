يبدو أن الوضع السياسي في مصر وفجر النظام قد أخرج الإعلامية المقربة منه لميس الحديدي عن طورها حتى ضاق بها الأمر وأحرجت أن تخرج على جمهورها بالحديث بالصورة النمطية المعتادة، حيث شنت هجومًا حادًا على الوضع السياسي الحالي في مصر، قائلة: “الصورة الكاملة بتقول إن هناك غياب للسياسة في مصر”.

وأضافت الحديدي، خلال حلقة السبت من برنامج “هنا العاصمة”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”: “أنا هقول الكلام ده والأجر على الله طلعت بكرة أو مطلعتش بكرة، شالوني من على الهوا، أنا هقول الكلام اللي لازم أقوله”.

وتابعت: “هناك غياب وتغييب للسياسة في مصر وعاملنا السياسة باحتقار، وعاملنا أي حد بيشتغل في السياسة على أنه عميل، ولا يوجد مستشارين للرئيس والرئيس لازم تكون حوله مجموعة استشارية زي العالم كله”.

وأضافت: “هناك جزء يتحمله النظام في تغييب السياسة، وجزء تتحمله الأحزاب في تغييب السياسة”.