تعرض منزل الإعلامي الشهير والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، لحريق كبير ناتج “تماس كهربائي” أتى على محتويات البيت مما دفعه للانتقال إلى منزل آخر.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن)، أكد “ريان” أن الحريق أتى على نصف المنزل، لكن لم يصب هو أو أحد من أفراد أسرته بأي سوء.

ودون ما نصه: “أحمد الله الرحمن الرحيم، فلم يصب اي من أفراد عائلتي وانا بمكروه، جراء حريق تعرض له بيتي، بسبب تماس كهربائي ، أتى على نصف البيت”.

وأشار مذيع “الجزيرة” مخاطبا متابعيه الذين لاحظوا انقطاعه عن التغريد على غير عادته، إلى أنه انتقل إلى بيت جديد غير مجهز لوجيستيا بالإنترنت، كما شكر كل المتابعين الذين أقلقهم توقفه مؤقتا عن التغريد، مضيفا “سلمكم الله، ولكم كل الحب والتقدير”.

أحمد الله الرحمن الرحيم ،فلم يصب اي من أفراد عائلتي وانا بمكروه، جراء حريق تعرض له بيتي، بسبب تماس كهربائي ، أتى على نصف البيت ، انتقلت الى بيت غير مجهز لوجيستيا بالإنترنت، شاكرا كل المتابعين الذين أقلقهم توقفي مؤقتا عن التغريد ، سلمكم الله، ولكم كل الحب والتقدير #الخليج #مصر pic.twitter.com/BrP7ps8fYx — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

وعبر سياسيون وإعلاميون ومغردون عن تضامنهم مع “ريان” وأسرته، وتمنوا له ولأسرته الصحة والسلامة.

حمدا لله على سلامتكم .. — أحمد عبد العزيز (@AAAzizEgypt) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

لاحول ولاقوة إلابالله، حمدًا لله على سلامتكم وسلامة الأسرة أستاذ جمال، حفظكم الله ورعاكم — Hosam yahia (@HosamYahiaAJ) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

الحمد لله على السلامة وماتشوف خير ، والله يجعلها أقل مايصيبك من الكوارث والشرور . — د.مروة العرجاني (@MAR2030WA) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

سلمكم الله أستاذ جمال وعوضكم خيرا. — د. أشرف دوابه (@drdawaba) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

الحمدلله على سلامتك انت والاسرة الكريمه — Issa s. alHitmi (@IssaSAlHitmi) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

وكان “ريان” قد أعلن بالأمس في تغريدة لمتابعيه، أنه سيتوقف عن التغريد لفترة، دون أن يذكر سببا واضحا.

وقال: “ايها الأصدقاء والأحباب والاصحاب، سوف أتوقف عن التغريد بضعة ايّام لأسباب لوجيستية ، الى اللقاء “.