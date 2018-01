احتج المئات من المهاجرين الأفارقة ومناهضون لتجارة البشر, السبت, بدعوة من منظمة “حياة الأفارقة مهمة”, في وقفات سلمية أمام سفارة الإمارات في أكثر من عاصمة غربية, للتنديد “بتمويل الإمارات أعمال المتاجرة واستعباد البشر وقتل المهاجرين الأفارقة في ليبيا”.

واحتشد مهاجرون ومعنيون بملف المهاجرين الأفارقة، والمتعاطفون مع قضيتهم، أمام سفارات دولة الإمارات في كل من العاصمة البريطانية لندن، وفي باريس وواشنطن عند 12 ظهراً وحتى الثالثة بعد الظهر، ورفعوا اللافتات المنددة بالاستعباد وتجارة البشر.

وسبق تلك الوقفات مسيرة في مدينة لوس أنجليس الأميركية، انطلقت من حديقة برشينغ سكوير عند العاشرة صباحاً ووصلت عند الثالثة إلى حديقة سنترال بارك. وارتدى المتظاهرون الملابس البيضاء للدلالة على الأمل.

Please help me #repost. Thanks.#marchagainstslaverylosangeles | LA, London, Paris, DC. Four cities, 1 story. COME out and join us! pic.twitter.com/61VXDhjclf

— Conscious Capitalist (@sahndrafondufe) January 27, 2018