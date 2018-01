قال المحلّل السياسي السعودي سليمان النمر، إن الأمير الوليد بن طلال خرج من السجن دون ثبوت أي تهمة عليه أو أية علاقة بصفقات فساد، مبيناُ أنه رفض أي تسويات مالية مصراً على براءته .

وأوضح النمر في حديث تلفزيوني، أن الأوساط المالية استغربت اعتقال الوليد لأنه لم يدخل في صفقات حكومية.

وأكد أن سبب احتجاز الأمير السعودي بسبب خصومته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملة انتخابه بعدما سبَ السعودية والإسلام، وهو ما قوبل برد من الوليد بن طلال.

وتحدثت تقارير صحفية أجنبية عن دور للرئيس ترامب في اعتقال الأمير الوليد بن طلال الذي كان جزءاً من مجموعة المستثمرين الذين اشتروا أسهماً من “فندق بلازا” في نيويورك من ترامب واشترى أيضاً يختاً باهظ الثمن منه.

تغريدة للأمير السعودي على موقع تويتر عام 2015 قال فيها لترامب قبيل انتخابه رئيساً لأميركا، كانت محط تساؤلات حينها عندما كتب في صفحته “أنت عار ليس فقط على الحزب الجمهوري ولكن على كل أميركا..عليك الانسحاب من السباق الرئاسي.. لن تفوز فيها”.

.@realDonaldTrump

You are a disgrace not only to the GOP but to all America.

Withdraw from the U.S presidential race as you will never win.

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) ١١ ديسمبر، ٢٠١٥