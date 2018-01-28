قالت إقبال درندري، عضوة مجلس الشورى السعودي، وهي الهيئة الاستشارية الرئيسية للمملكة، لصحيفة “عرب نيوز″ السعودية، إنَّ السماح للمرأة بقيادة الطائرات سيكون خطوة مهمة في تحقيق هدف المملكة بـ”زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22% إلى 30%”.

وتعد هذه حجةً رئيسيةً لمن يحاولون الترويج لرؤية المملكة السعودية 2030 الطموحة، باعتبارها وضعت لتحديث اقتصادها وتنويعه.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر قرارا برفع حظر قيادة المرأة السعودية للسيارات في يونيو/ حزيران العام المقبل.

وقال وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إن رفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة سوف يقلل عدد حوادث السيارات في المملكة.