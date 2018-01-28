عبّر الكاتب الموريتاني ، عن استيائه من أسلوب إدارة أكبر الدول العربية ( والسعودية)، موضحاً أن الدولتين أصبحتا تُداران بـ”البلطجية والمافيا”.

 

وتساءل الشنقيطي في تغريدة له عبر موقع تويتر، عن “الخراب الذي أصاب النخب السياسية في البلاد العربية”.

 

وأضاف في تغريدته قائلاً:” أي جدب حاق بها (النخب العربية) لتصل إلى هذا الحضيض”.

 

وربط الشنقيطي حديثه بالأحداث التي تشهدها والقاهرة، على صعيد الانتخابات الرئاسية المصرية وحملات الاعتقال والقمع والتغييرات في .

 

وتشهد مصر حملة انتخابات رئاسية  تزامن معها مرشحين واستبعاد وانسحاب آخرين، ووقعت أمس محاولة اغتيال تعرض لها المستشار ، أثناء توجُّهه لرفع دعوى قضائية على قرار استبعاد الفريق من انتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل.

 

وفي السعودية، لم تتوقف القرارات الملكية التي وصفت بـ”المتهورة” منذ صعود وتوليه ولاية العهد بعد عزل الأمير محمد بن نايف، الذي أعقبه شن حملات اعتقالات وقمع وتغييرات غير مسبوقة في المملكة.