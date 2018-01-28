عبّر الكاتب الموريتاني محمد الشنقيطي، عن استيائه من أسلوب إدارة أكبر الدول العربية (مصر والسعودية)، موضحاً أن الدولتين أصبحتا تُداران بـ”البلطجية والمافيا”.

وتساءل الشنقيطي في تغريدة له عبر موقع تويتر، عن “الخراب الذي أصاب النخب السياسية في البلاد العربية”.

وأضاف في تغريدته قائلاً:” أي جدب حاق بها (النخب العربية) لتصل إلى هذا الحضيض”.

من المحزن حقا أن اثنتين من أكبر الدول العربية وأهمها مكانا ومكانة -وهما #مصر و #السعودية– أصبحتا تداران بأسلوب البلطجية والمافيا.. فأي خراب أصاب النخب السياسية في البلاد العربية؟ وأي جدب حاق بها لتصل إلى هذا الحضيض؟!#هشام_جنينة

#الوليد_بن_طلال — محمد مختار الشنقيطي (@mshinqiti) January 28, 2018

وربط الشنقيطي حديثه بالأحداث التي تشهدها الرياض والقاهرة، على صعيد الانتخابات الرئاسية المصرية وحملات الاعتقال والقمع والتغييرات في السعودية.

وتشهد مصر حملة انتخابات رئاسية تزامن معها اعتقال مرشحين واستبعاد وانسحاب آخرين، ووقعت أمس محاولة اغتيال تعرض لها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أثناء توجُّهه لرفع دعوى قضائية على قرار استبعاد الفريق سامي عنان من انتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل.

وفي السعودية، لم تتوقف القرارات الملكية التي وصفت بـ”المتهورة” منذ صعود محمد بن سلمان وتوليه ولاية العهد بعد عزل الأمير محمد بن نايف، الذي أعقبه شن حملات اعتقالات وقمع وتغييرات غير مسبوقة في المملكة.