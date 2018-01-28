تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، يظهر استعدادات عدد من أبناء الجاليات العربية في بريطانيا (يحملون الجنسية البريطانية)، لاستقبال “ابن سلمان” المرتقب زيارته لبريطانيا نهاية الشهر الجاري، حيث توعدوه بالقصف بـ”البيض الفاسد” تعبيرا عن رفض سياساته.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، شخص قال إنه يمني يحمل الجنسية البريطانية، وقام بشراء أطباق البيض من استقبال ولي العهد السعودي بما يليق به.

وتوعد المواطن بقصف “ابن سلمان” بالبيض كما اعتاد البريطانيون ذلك تاريخيا، حيث يعد هذا التصرف تعبيرا عن عن عدم رغبتهم في دخول شخص ما إلى دولتهم ورفضهم لزيارته.

المواطنون البريطانيون يتوعدون بقصف محمد بن سلمان بالبيض الفاسد خلال زيارته إلى بريطانيا.🇬🇧🇬🇧 pic.twitter.com/si6IxDcIf0 — سعيد الهاجري (@saeed_hajri911) January 28, 2018

وقبل أيام جابت شوارع لندن شاحنات تحمل لافتات تندد بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في إطار حملة لرفض زيارته المزمعة إلى بريطانيا.

وحملت الشاحنات إعلانات ضخمة كتب عليها “مجرم الحرب محمد بن سلمان غير مرحب به في بريطانيا”. ويفترض أن تجوب هذه الشاحنات شوارع لندن لمدة أسبوع.

ويأتي هذا ضمن احتجاجات واسعة نظمتها منظمات حقوقية وأخرى مناهضة للحروب وانتشار الأسلحة، ضد زيارة ابن سلمان المزمعة.

وانطلقت أول أمس الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تغريدات لرفض الزيارة والدعوة إلى وقف تدفق الأسلحة إلى السعودية.

وقد نظم الناشطون المحتجون الخميس الماضي، وقفة أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية وسط لندن لمطالبة الحكومة بسحب دعوتها لولي العهد السعودي.

وسلم ممثلون عن عشر منظمات إنسانية وحقوقية بريطانية رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يحثونها فيها على سحب دعوتها لولي العهد السعودي، مشيرين إلى دوره في خلق “أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ عقود من خلال الحرب التي يقودها في اليمن”.

يذكر أن مكتب رئاسة الوزراء البريطانية أعلن نهاية الشهر الماضي أن ابن سلمان سيزور المملكة المتحدة نهاية الشهر الجاري.