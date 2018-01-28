غاب رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن جنازة والدته، حصة بنت محمد آل نهيان، وحضرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، الأحد، إنه تم أداء صلاة الجنازة في مسجد المعترض في مدينة العين بإمارة أبو ظبي، ولم تذكر الوكالة اسم رئيس الإمارات، نجل الفقيدة، مع الذين شاركوا في الجنازة، وسط توقعات أن غيابه يعود لأسباب صحية.

ويغيب الرئيس الإماراتي (70 عاماً) – الذي تولى الرئاسة عام 2004 – عن أية أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرَّض لوعكة صحية بعد جلطة ألّمت به (حسب الإعلان الرسمي)، في 24 يناير/كانون الثاني 2014، باستثناء ظهوره في 25 يونيو/حزيران الماضي، خلال عيد الفطر الماضي.

ووافت المنية صباح اليوم الأحد، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، ونعى الشيخ خليفة والدته في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة، وأعلنت الأخيرة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الأحد.